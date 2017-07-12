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۲۱ تیر ۱۳۹۶، ۲۱:۳۱

رئیس کل دادگستری فارس:

خودروی شخصی در صورت رعایت مسائل قانونی حریم خصوصی محسوب می شود

خودروی شخصی در صورت رعایت مسائل قانونی حریم خصوصی محسوب می شود

شیراز- رئیس کل دادگستری فارس گفت: خودروی شخصی اگر در آن اعمال خلاف قانون انجام نشود حریم خصوصی است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی القاصی مهر شامگاه چهارشنبه در نشست خبری ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر مشخص شدن وضعیت خودروهای شخصی و موضوع حریم خصوصی گفت: اماکن و اشیاء جزو حریم خصوصی افراد هستند و برای ورود به آنها حکم قضایی نیازمند است.

وی ادامه داد: در مواردی که وسیله نقلیه عمومی باشد و گروه های مختلف در آن حضور داشته باشند مانند اتوبوس و دیگر وسایل نقلیه، مورد حریم شخصی مطرح نیست.

رئیس کل دادگستری فارس تاکید کرد: در بحث وسیله نقلیه شخصی نیز اگر مورد خلاف قانون مشهود در داخل خودرو مشاهده شود برخورد با آن نیز احتیاج به حکم قضایی ندارد و حریم شخصی محسوب نمی شود، اما اگر خودروی شخصی تمامی مسائل قانونی را رعایت کرده باشد و جرمی مشهود نباشد به طور کامل حریم شخصی محسوب می شود.

القاصی مهر در بحث حقوق بشر نیز گفت: معیارهای حقوق بشر بر اساس موازین و شرع اسلام تعریف شده که خوشبختانه در این موارد قوه قضاییه پیشگام است. قوانین ما در مورد انسان و رفتارهای انسانی برگرفته از دین اسلام متناسب با آموزه های دینی است و دستگاه قضایی مسئول تحقق بخشیدن به عدالت در جامعه است.

رئیس کل دادگستری فارس یادآور شد: موضوع رعایت حقوق انسانی در مراحل دادرسی به طور کامل رعایت می شود و بسیار مهم است و متناسب با شرع مقدس اسلام اجرایی می شود.

کد مطلب 4029527

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