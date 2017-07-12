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۲۱ تیر ۱۳۹۶، ۲۱:۱۰

در پی افزایش تهدیدات کره شمالی؛

احتمال افزایش ۲.۵ میلیارد دلاری بودجه دفاعی آمریکا

احتمال افزایش ۲.۵ میلیارد دلاری بودجه دفاعی آمریکا

در پی افزایش تهدیدات موشکی کره شمالی، رئیس کمیسیون نظامی مجلس سنای آمریکا از تدوین طرح تخصیص افزایش ۲.۵ میلیارد دلاری تقویت و توسعه دفاع موشکی این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، در آستانه ارسال بودجه سال ۲۰۱۸ به مجلس نمایندگان آمریکا، «مک ترن بری» رئیس کمیته نظامی این مجلس از افزایش بودجه دفاعی این کشور به دلیل افزایش فعالیت های هسته ای پیونگ یانگ و لزوم آماده سازی بیشتر آمریکا برای مقابله با خطر کره شمالی خبر داد.

وی که این خبر را در قالب کنفرانسی خبری مطرح می کرد، اعلام کرد: این (طرح) شامل مسائل استراتژیک بزرگی همچون تسریع توسعه دفاع موشکی خود در مواجهه با کره شمالی و دیگر مسائل است.

بر اساس طرح ارائه شده از سوی مجلس نمایندگان، کنگره آمریکا در صورت به تصویب رسیدن آن، مبلغ ۲.۵ میلیارد دلار اعتبار به بودجه مصرفی مورد نیاز دولت این کشور جهت توسعه بیشتر تجهیزات و بخش نظامی تخصیص خواهد داد.

کد مطلب 4029535

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