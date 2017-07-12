به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر اظهار نظرهای مسئولان سازمان تامین اجتماعی لرستان و سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان نشان از احتمال تعطیلی کارخانه سیمان دورود دارد.

محمدرضا صفی خانی شامگاه چهارشنبه در جلسه کارگروه اشتغال لرستان که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد در سخنانی گفت: کارخانه قدیمی سیمان به دلیل تکنولوژی کهنه و تاریخی اش، قطعا تعطیل می شود.

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه اظهار داشت: صنعت سیمان کشور خوابیده است، کل کارخانه های سیمان در کشور ۴ ماه کار می کنند چراکه این صنعت سودآور نیست.

وی افزود: امید ما صادرات به عراق بوده، آن هم الان می دانیم وضع چگونه است.

همچنین شهناز حمزه لویی مدیرکل تامین اجتماعی استان لرستان نیز در نشست خبری با رسانه های استان با اشاره به اینکه کارخانه سیمان در خطر تعطیلی است، گفت: لیست های بیمه ای این کارخانه زیر دست ما می آید و می دانیم از سال گذشته دچار مشکل شده و شروع به ریپ زدن کرده است.