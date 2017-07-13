به گزارش خبرنگار مهر، شهیندخت مولاوردی صبح پنج شنبه در نشست بانوان فرهیخته استان اظهار داشت: این سفرها برای شناسایی توانمندی ها و بررسی استان ها انجام می شود.

وی بیان کرد: در برنامه ششم توسعه و برنامه رئیس جمهور در دولت دوازدهم توانمندسازی همه زنان و خانواده دیده شده که امیدواریم تا پایان دولت به طور کامل اجرایی شده است.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور با اشاره به اینکه ساخت و تجهیز ۳۱ پارک بانوان در ۳۱ استان کشور یکی از برنامه های دولت است، عنوان داشت: در این راستا به هر استان ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار اختصاص داده شده است.

۲۰ میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از طرح های کارافرینی بانوان

مولاوردی همچنین به انعقاد تفاهم نامه همکاری با صندوق کار آفرینی امید اشاره کرد و گفت: بر اساس این تفاهم نامه بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از طرح های کارآفرینی بانوان پرداخت می شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه زنان و بانوان در دولت یازدهم، افزود: زمانی که دولت را تحویل گرفتیم آسیب های اجتماعی روند رو به رشدی در کشور داشت و هنوز هم این روند ادامه دارد و نتوانسته ایم موفقیت هایی در کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی داشته باشیم.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور ادامه داد: طبق برنامه ششم توسعه باید آسیب های اجتماعی در کشور ۲۵ درصد کاهش یابد.

مولاوردی با بیان اینکه در ابتدای دولت نگران از زنانه شدن برخی از آسیب های اجتماعی بودیم، افزود: از طرف دیگر در ابتدای دولت شاهد افت شدید سرمایه های اجتماعی و غیرفعال شدن نهادهای مردمی در این حوزه بودیم.

وی اضافه کرد: در همین راستا به نظرمان رسید نخستین ماموریت ایجاد حساسیت به آسیب های اجتماعی باشد و در این زمینه از تمام ظرفیت ها استفاده شد.

مولاوردی با بیان اینکه در زمینه آسیب های اجتماعی سعی کردیم سیاست انکار و سرپوش گذاشتن را کنار بگذاریم، افزود: این امر سبب شد متهم به سیاه نمایی شویم اما اکنون حساسیت لازم در همه بخش ها ایجاد شده است.

وی، تشکیل کارگره های ۱۷ گانه، گزارش های اقدامات فوق العاد در حوزه آسیب های اجتماعی، تشکیل سازمان مدیریت امور اجتماعی را از جمله اقدامات انجام شده در این حوزه عنوان کرد.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور ادامه داد: بخشی از آسیب های اجتماعی در حوزه زنان دارد خود را نشان می دهد اما آثار آن محدود به حوزه زنان نمی شود.

فعالیت دو هزار و ۳۳۳ سمن در حوزه زنان و خانواده

مولاوردی با اشاره به اینکه مجموعه اقدامات معاونت امور زنان و خانواده و مجموعه دولت در استان ها سبب ارتقاء مشارکت اقتصادی و توسعه انسانی زنان شده است، عنوان داشت: در حال حاضر چهار گزارش سیاسی زنان در بازار کار و سند اشتغال زنان ارائه شده است.

وی بیان کرد: سازمان های مردم نهاد در حوزه زنان و خانواده امروز به دو هزار و ۳۳۳ مورد رسیده است.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور با اشاره به اقدمات انجام شده در راستای افزایش مشارکت سیاسی زنان، گفت: در طول دولت یازدهم شاهد برگزاری انتخابات زیادی در کشور بودیم که ثبت نام و کاندید شدن زنان رشد چشمگیری داشته لست.

مولاوردی با اشاره به اینکه مشارکت زنان در مجلس از سه درصد به شش درصد افزایش یافته است، افزود: در حال حاضر فراکسیون زنان به دلیل اینکه حداقل هستند نمی توانند طرح های خود را به تصویب برسانند و از این رو نیازمند افزایش حضور زنان در مجلس هستیم.

وی با اشاره به رشد منتخبین زنان در انتخابات شوراها، بیان داشت: در انتخابات خبرگان نیز ۱۶ زن ثبت نام کردند که نشان دهنده افزایش اعتماد به نفس در زنان است.

وی با بیان اینکه ترمیم کامل این سرمایه های اجتماعی نیازمند ساختار مشارکت جویانه است، بیان کرد: این امر تنها توسط دولت امکان پذیر نیست و باید همه بخش ها همکاری کنند.

ایجاد تعادل جنسیتی در بازار کار و مدیریت

وی، اعتماد را مهمترین سرمایه دولت عنوان کرد و گفت: خیلی ها تلاش دارند این اعتماد را از بین ببرند اما با تلاش و کوشش در راستای سیاست های دولت گام برمیداریم.

مولاوردی با بیان اینکه زنان گام به گام و آهسته مسیر خود را در پیش گرفته اند؛ اظهار امیدواری کرد: در دولت دوازدهم با اختصاص سهمی متناسب با نقش و جایگاه زنان در مدیریت کشور نقش افرینی کنند.

وی با بیان اینکه در برنامه ششم تلاش می شود به تعادل جنسیتی در بازار کار و مدیریت برسیم، افزود: امیدواریم این طرح در دولت اینده محقق شده و با تقویت حوزه زنان و خانواده شاهد این باشیم که زنان در مسیری که کشور و نظام برای توسعه پایدار در پیش گرفته نقش اساسی خود را ایفا کنند.