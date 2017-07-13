۲۰ میلیارد تومان به حساب شوراهای شهر گرگان واریز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس حسینی ظهر پنجشنبه در همایش منتخبین شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی گرگان اظهار کرد: فعالیت‌های مربوط به برگزاری انتخابات از مهرماه سال ۹۵ آغاز شد و در تاریخ ۳۰ اسفند سال ۱۳۹۵ به اوج خود رسید.

وی افزود: در سال گذشته از محل ارزش افزوده و جرائم رانندگی مبلغ ۳۲ میلیارد تومان به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های شهر گرگان واریز شد که از این مبلغ ۲۰ میلیارد تومان مربوط به شوراهای شهرها و ۱۲ میلیارد تومان به حساب دهیاری‌های شهرستان گرگان واریز شد.

فرماندار گرگان با بیان اینکه شوراهای روستایی عصاره و چکیده پارلمان روستاهاست، اظهار کرد: از ۶۲ روستای شهر گرگان ۶۰ روستا شورا دارد و در ۱۷ روستا تعداد اعضای شوراها پنج نفر است.

وی ادامه داد: ۴۶۴ نفر در انتخابات شوراهای اسلامی در ۶۲ روستای بخش مرکزی گرگان ثبت نام کردند و از این میان ۲۱۴ نفر برای شوراهای روستا انتخاب شدند.

شوراها امانت دار مردم باشند

فرماندار گرگان افزود: کمترین مبلغی که به دهیاری‌ها پرداخت شده است مبلغ ۱۲ میلیون تومان و بیش‌ترین مبلغی که به دهیاری‌ها پرداخت شده است مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان است که امیدواریم شوراها امانت‌دار خوبی برای مردم باشند.

حسینی با اشاره به جلسه اخیر برگزارشده در رابطه با آب و امور فاضلاب گفت: در سرشماری ارائه‌شده آمار بهره‌برداران از انشعابات آب شهر گرگان تناقض‌هایی وجود دارد که یکی از علت‌های آن این است که در سرشماری اخیر برخی سرشماری اینترنتی انجام داده‌اند و در شهر گرگان زندگی می‌کنند اما فرم خود را در شهر دیگری پر کرده‌اند.