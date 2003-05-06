بودجه كمك به آسيبمندان اجتماعي از 75ميليون به يك ميليارد تومان رسيد



دكتر محتشمي درگفتگو با خبرنگار مااعلام كرد :بودجه سال گذشته به خاطر اختلافات شورا و شهرداري محدود بود و در سال جاري با توجه به اعتبار تامين شده حفظ و نگهداري كودكان خياباني را باكمك مركز مهر طاها كه يك مركز مردمي است به عهده گرفته ايم.

وي همچنين از ايجاد مركزي براي حمايت از در راه ماندگان خبر داد و افزود :در سال جاري مي توانيم تاسقف 400نفر را در سراي احسان كهريزك تحت پوشش قرار دهيم .دكتر محتشمي درادامه اعلام كرد : بخش ديگري از اين بودجه قرار است براي اسكان دادن كارتن خوابها و ولگردان وشبگردان درمحلي تحت عنوان هتل آرين صرف شود .

او توضيح داد اين هتل محلي زيبا و تميز است كه در ضلع شرقي ميدان امام خميني پذيراي 50 نفر مي باشد

معاون اجتماعي شهرداري تهران ادامه داد :افراد بي خانمان براي بازگشت به زندگي عادي شبها توسط شهرداري جمع ميشوند و و ضمن استفاده از حمام و شام شب را در اين محل ميگذرانند و پس از صرف صبحانه بايد از مركز خارج شوند.

وي افزود :با اين كار قصد داريم هويت گمشده اجتماعي را به آنان باز گردانيم.

اودر رابطه با كودكان خياباني گفت:ما هيچكس رااز مراكز نگهداري بيرون نفرستاديم واكنون در دوساختماني كه در اختيار بهزيستي قرار داده ايم كودكان خيابايي و بدسرپرست در بهترين شرايط نگهداري ميشوند.