افزايش 9.5 واحدي شاخص كل بورس

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال فعالان بازار به سهام برخي شركت‌هاي پتروشيمي نظير پتروشيمي اراك و شركت‌هاي معدني همچون چادرملو و باما موجب شد تا شاخص كل در پايان داد و ستدهاي امروز 9.5 واحد رشد كند و به رقم 9 هزار و 648 واحد برسد.

اين در حالي بود كه رشد قيمتي سهام برخي بانك مثل بانك اقتصاد نوين و پارسيان نيز در رشد شاخص كل بي تاثير نبود.

همچنين شاخص تالار اصلي نيز 12.5 واحد رشد كرد و از رقم 9 هزار و 500 واحد گذشت اما شاخص تالار فرعي 1.2 واحد افت كرد.

در معاملات امروز نكته قابل توجه اين است كه فعالان بازار پيش بيني مي كنند كه با توجه به عرضه سهام شركت ملي صنايع مس ايران در روزهاي اينده، سهامداران، سهام خود را نقد كنند تا بتوانند سهام اين شركت را بخرند و با اين شرايط افت بازار در روزهاي آينده چندان دور از ذهن نيست.

اين درحالي است كه سايه رواني موضوع هسته اي وتهديدات كشورهاي غربي همچنان بر بازار سنگيني كرده و مطرح شدن برخي تحريم هاي احتمالي ايران باارائه پيش نويس قطعنامه كشورهاي غربي شرايط بازار را تا حدودي مشوش خواهد كرد ، مگر اينكه سهامداران حقوقي مثل هفته گذشته بازار را هدايت كنند.

در مجموع داد و ستدهاي امروز بورس تهران 54 ميليون و 453 هزارو 252 سهم و حق تقدم به ارزش 279 ميليارد و 921 ميليون و 907 هزار و 307 ريال داد و ستد شد.

بيشترين افزايش قيمت در مبادلات امروز مربوط به پتروشيمي اراك و باما بود كه هر كدام با 2 درصد رشد مواجه شدند.