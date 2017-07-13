به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای اداری لرستان با اشاره به اینکه دیروز ۹ امین جلسه کارگروه اشتغال را در استان تشکیل دادیم، اظهار داشت: سند اشتغال استان در سال ۹۶ برای ایجاد ۲۷ هزار و ۵۰۰ شغل تنظیم شده است.

وی با بیان اینکه علی رغم اینکه درگیر انتخابات بودیم ۳۴۰ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی پرداخت شده است، تصریح کرد: کارگروه ها شکل گرفته و مرتب به شهرستان ها می رویم و در ۵ تا ۶ شهرستان کارگروه های اشتغال را تشکیل داده ایم.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه بعضی پروژه های بزرگ در سال ۹۶ در دستور کار است، افزود: در حوزه نیروگاه ها در لرستان هیچ نیروگاهی نداشتم و با پیگیری و مکاتبات، امروز شاهد تعیین تکلیف ۲ هزار مگاوات نیروگاه تولید برق در لرستان هستیم.

بازوند با اشاره به اینکه نیروگاه ۴۸۰ مگاواتی در سد رودبار افتتاح شد، هزار مگاوات نیروگاه در خرم آباد تعیین تکلیف شد و زمین های آن خریداری شده است و مشغول هستند، گفت: همچنین نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی توسط بنیاد مستضعفان در لرستان احداث می شود.

وی با بیان اینکه ۲۲۳ پروژه حوزه سلامت را در سال ۹۶ در دستور کار داریم، تصریح کرد: ۸۵ درصد این پروژه ها را تا اسفندماه باید بهره برداری کنیم.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه عملیات اجرایی پروژه کارخانه سیمان سفید ازنا هفته آینده شروع می شود، افزود: در رابطه با سد معشوره تکلیف تخصیص آب سد مشخص شد و الان آقای نوبخت با اختصاص ۵۰ میلیارد تومان اسناد خزانه به این پروژه موافقت کرده است.