نهادهای فرهنگی با توسعه فرهنگ بی تفاوتی مقابله کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالنبی نمازی ظهر امروز، در خطبه های این هفته نماز جمعه کاشان، با گرامیداشت سالروز قیام مردم و علمای مشهد در سال ۱۳۱۴ اظهار داشت: ۸۲ سال پیش مردم مشهد مسجد گوهرشاد علیه سیاست رضاشاه در اجرای پروژه بی‌حجابی غرب با حضور عدهپ‌ای علما تحصن کردند.

وی با اشاره به تصمیم آیت الله قمی از مراجع تقلید آن زمان برای حرکت از مشهد به منظور منصرف ساختن رضاشاه از اجرای این سیاست ضد دینی، افزود: رضاشاه پس از اطلاع از این تصمیم این عالم مجاهد، دستور به دستگیری و ممنوع الملاقات کردن ایشان گرفت که این اقدام، با واکنش مردم و علمای مشهد و همچنین شعارها و تحصن آنان همراه شد که نتیجه آن دستور شاه پهلوی برای به رگبار بستن مردم متعهد انقلابی بود.

امام جمعه کاشان به آمار متفاوت شهدای این جنایات رضاخانی، به میزان ۲ تا ۵ هزار تعداد ذکر شده در تاریخ اشاره کرد و گفت: اجساد مطهر شهدا در کامیون هایی که از قبل آماده شده بود شبانه حمل شد و به صورت دسته جمعی در گورهای حفر شده دفن گردید.

توطئه علیه اعتقادات ملت ایران در دستور کار دشمنان قرار دارد

آیت الله نمازی، با بیان اینکه توطئه علیه اعتقادات ملت ایران امروز هم در دستور کار دشمنان قرار دارد، بیان داشت: بر این اساس باید حوزه‌ها، دانشگاه‌ها، نهادهای فرهنگی، هنرمندان و صدا وسیما باید مراقب باشند و زمینه نفوذ دشمنان به سیاست های اسلام و ایران را فراهم نسازند و با توطئه‌های توسعه فرهنگ بی تفاوتی مبارزه کنند.

وی تصریح کرد: برخی سریال ها و فیلم‌هایی که از سیمای جمهوری اسلامی پخش می‌شود مروج بی حجابی است در حالی که مسئله حجاب از مسائل ضروری اسلام است.

عضو مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: جوانان و خانواده‌ها باید مراقب باشند که تحت تأثیر تبلیغات و سیاست‌های دشمنان قرار نگیرند چنانکه زنان مسلمان در کشورهای غربی با قدرت و صلابت حجاب خود را حفظ می کنند تا جایی که عصبانیت دولتمردان آمریکایی و اروپایی را نیز موجب می شوند.

آیت الله نمازی، همچنین با اشاره به سالروز کودتای نافرجام پایگاه شهید نوژه در سال ۵۹ گفت: مراکز حساس و مهمی در قالب اهداف این کودتا مشخص شد که از آن جمله می توان به بیت امام راحل، ستاد فرماندهی ارتش، پادگان حر و قصر، زندان اوین و صدا و سیما و غیره اشاره کرد.

وی، با تشریح چگونگی کشف این توطئه، اطلاع دادن یکی از افسران غیور و همچنین تأثیر مادر وی برای جلوگیری از این کودتای شوم را نشانه نقش آفرینی مادران متعهد ایران اسلامی در تثبیت و بقای نظام جمهوری اسلامی دانست.

امام جمعه کاشان همچنین با گرامیداشت ۲۳ تیرماه سالروز انجام عملیات رمضان در سال ۶۱، به بیان ابعاد مختلف این عملیات پنج مرحله ای و موفقیت های جبهه اسلام از آن نظیر تحمیل ۷۴۰۰ کشته و زخمی به لشکر بعثی پرداخت.

سکوت مجامع حقوق بشری در جنایات آل سعود در یمن

آیت الله نمازی با انتقاد از سکوت مجامع حقوق بشری در جنایات آل سعود در یمن و کشته شدن بیش از یک هزار و ۷۰۰ نفر از بیماری وبا گفت: در حال حاضر هزاران نفر در خانه ها به دلیل ابتلا به این بیماری و کمبود امکانات دست و پنجه نرم می کنند.

وی همچنین اعدام چهار جوان شیعه در عربستان را یادآور شد و بیان داشت: این جوانان به جرم شرکت در تظاهرات و اتهام اقدام علیه ولی امر به اعدام محکوم شدند.

امام جمعه کاشان با همچنین به موضع گیری مقامات آمریکایی و عامل بی ثبات خواند ایران از سوی وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت: پیام ملت شجاع ایران و دولتمردان جمهوری اسلامی به دولتمردان آمریکایی این است که این شما هستید که هزاران کیلومتر از منطقه فاصله دارید اما آسمان کشورها را به آتش می‌کشید و آمریکایی‌ها بدانند ملت‌های منطقه یکپارچه و متحد علیه آنان قیام می‌کنند.