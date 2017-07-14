رنکینگ کشوری تیراندازی باکمان به میزبانی بجنورد برگزار شد

غلامرضا بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این مرحله هیئت تیراندازی خراسان شمالی از تمام توان و ظرفیت خود برای برگزاری میزبانی مطلوب مسابقات استفاده کرده است.

وی تصریح کرد: این دوره به خاطر فصل خوب سال و امکانات مناسب بهترین دوره رنکینگ است.

دبیر هیئت تیراندازی باکمان خراسان شمالی افزود: در بخش ریکرو ۱۶ خانم و ۲۷ آقا و در بخش کامپوند نیز ۲۵ آقا و ۱۵ خانم به رقابت با یکدیگر در مسافت‌های ۵۰ متر و ۷۰ متر پرداختند.

بختیاری گفت: نمایندگان استان‌های خراسان رضوی، شمالی، جنوبی، تهران، سیستان و بلوچستان، البرز، فارس، کرمانشاه، کرمان، اصفهان، کیش، یزد، مازندران، سمنان، آذربایجان شرقی، لرستان، گلستان، زنجان، آذربایجان غربی و یزد در رده سنی بزرگ‌سالان به مدت دو روز با یکدیگر به رقابت پرداختند.

وی بیان کرد: در طول سال ۸ مرحله رنکینگ کشوری برگزار می‌شود که یک مرحله دیگر از این رقابت‌ها نیز به میزبانی خراسان شمالی برگزار خواهد شد.