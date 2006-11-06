رئيس جمهور نتايج سفر استاني هيات دولت به استان تهران را تشريح كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر محمود احمدي نژاد رييس جمهور در پايان جلسه يكشنبه شب هيات وزيران كه پنجمين جلسه اختصاص يافته به بررسي مسايل استان تهران بود، در مصاحبه اي گفت: دولت براي نخستين بار پس از انقلاب با نگاه دقيق و كارشناسي همه مسائل و مشكلات استان تهران را به طور فراگير بررسي كرده است.



وي افزود: در پنج جلسه ازجلسات هيات دولت براي بررسي و حل مشكلات استان تهران كه 18 ساعت طول كشيد، بيش از 270 بند مصوبه در زمينه هاي حمل و نقل، مسكن، بهداشت و درمان، آموزش، آب شرب و كشاورزي، صنعت و دانشگاه ها براي رفع مشكلات و افزايش عمران و رفاه مردم اين استان به تصويب رسيد.



رئيس جمهور با تاكيد بر ضرورت رفع بيكاري در نقاط مختلف كشور، بويژه استان تهران گفت: دولت در اين راستا يك ميليارد و 200 ميليون دلار وام ارزان قيمت براي حمايت و پشتيباني از صنايع و كارگاهها و كارخانه هاي اين استان اختصاص داده و 2000 ميليارد تومان نيز براي ارائه تسهيلات ارزان قيمت اشتغالزا براي جوانان استان تهران در نظر گرفته است.



دكتر احمدي نژاد بيشترين تصميمات دولت ويژه استان تهران را براي تسهيل در حمل و نقل و ارتباط درون شهري و بين شهري در اين استان برشمرد و گفت: در مجموع براى خطوط ارتباطى تهران در حدود يك ميليارد دلار اعتبار اختصاص يافت كه شامل 975 ميليون دلار و 350 ميليارد ريال است .



رييس جمهور با بيان اينكه در مجموع دولت 770 ميليون دلار براي احداث و تكميل خط سوم مترو اختصاص داده است كه يكصد ميليون دلار براي آغاز عمليات آن اختصاص يافت، گفت :براى خط چهار مترو نيز 680 ميليون دلار در نظر گرفته شده بود كه دولت مدت استفاده از اين اعتبار را تمديد كرد.



دكتر احمدي نژاد با اشاره به اعتبارات اختصاص يافته براى توسعه ناوگان و افزايش واگنهاى خطوط يك ، دو و پنج مترو گفت : مبلغ 35 ميليارد تومان به عنوان يارانه بليط به متروي تهران كمك شد تا بليط ارزان تر باشد و مردم بتوانند از مترو استفاده كنند و خط يك مترو به طرف شمال نيز تكميل شود .



رئيس جمهور با بيان اينكه بايد ارتباط مردم شهرهاي اطراف تهران با پايتخت سريعتر و آسانتر شود گفت: قطار شهري تهران – كرج بايد تا هشتگرد ادامه يابد و خطوط راه آهن شهري از تهران به سمت ورامين، شهريار و اسلامشهر نيز ايجاد شود.



دكتر احمدي نژاد با بيان اينكه ايجاد 2 حلقه قطار هوايي نيز براي تهران در نظر گرفته شده است، گفت: دولت 150 ميليون دلار اعتبار مورد نياز براي احداث يك حلقه از اين قطارها را در اختيار مسئولان شهري قرار مي دهد.



رييس جمهور با بيان اينكه دولت بيش از 3500 ميليارد ريال را در قالب تبصره 13 به توسعه ناوگان تاكسي و اتوبوسراني استان تهران اختصاص داده كه شامل 250 ميليارد تومان كمك بلاعوض و 115 ميليارد تومان تسهيلات بانكي ارزان قيمت است گفت: 2500 دستگاه اتوبوس براي تهران، 300 دستگاه اتوبوس ويژه كرج و 250 دستگاه اتوبوس نيز براي هر يك ازشهرهاي رباط كريم، شهريار و ورامين در نظر گرفته شده كه دولت 5/82 درصد قيمت اين اتوبوسها را پرداخت خواهد كرد. همچنين اعتبارات مناسبي نيز براي توسعه ناوگان ميني بوس و تاكسي اختصاص يافته است.



دكتر احمدي نژاد با اشاره به اعتبارات اختصاص يافته براي احداث جايگاه عرضه گاز طبيعي (CNG) گفت: دولت براى گاز سوز كردن خودروها و خروج 70 هزار تاكسى فرسوده مبلغ 185 ميليارد تومان كمك به همراه 656 ميليارد تومان تسهيلات بانكى اختصاص داد.



رئيس جمهور با بيان اينكه ارتباط شمال – جنوب و شمال به غرب تهران تا پايان سال آينده از طريق كمربندي فراهم مي شود گفت: خط آهن تهران – تبريز در منطقه 17 و 18 تهران كه اكنون موجب محاصره مناطق مسكوني شده است به زير زمين منتقل خواهد شد و در گردنه قوچك نيز با سرمايه گذاري بخش خصوصي تونل ايجاد مي شود و مسير تهران – فيروزكوه كه در مجموع داراي هشت باند رفت و برگشت است؛ نيز تكميل خواهد شد.



دكتر احمدي نژاد با اشاره به لغو مصوبه ممنوعيت ايجاد واحدهاي صنعتي در شعاع 120 كيلومتري تهران بر ضرورت فراهم كردن زمينه اشتغال جوانان تاكيد كرد و گفت: در برخي شهرستان هاي استان تهران از جمله دماوند و فيروزكوه به دليل اجراي اين مصوبه شمار زيادي از جوانان بيكار هستند و در برخي شهرها مانند تهران نيز برغم وجود مصوبه، تراكم صنايع آلودگي را افزايش داده است به همين دليل مقرر شد كارگروهي راه كارهاي استقرار برخي صنايع كه آلودگي ندارند را در تعدادي نقاط محدود در شعاع 120 كيلومتري تهران بررسي كنند.



رئيس جمهور با تاكيد بر ضرورت احياي بافت هاي فرسوده در شهرستان هاي استان تهران براي افزايش امنيت و رفاه مردم گفت: در مجموع اعتباري بالغ بر 200 ميليون دلاري و همچنين 2500 ميليارد ريال براي احياي بافت هاي فرسوده شهرستانهاي استان تهران از جمله اسلامشهر، شهرري، كرج، ورامين و تهران در نظر گرفته شده است.



دكتر احمدي نژاد با بيان اينكه امكانات درماني وبهداشتي در استان تهران پاسخگوي مردم اين استان نيست و در برخي مناطق عده محدودى از اين امكانات برخوردار هستند گفت: احداث و تجهيز مراكز درماني و بيمارستاني در شهرستان هاي استان تهران و اجراي عدالت بهداشتي از اولويت هاي دولت براي افزايش و تامين سلامتي ساكنان اين استان است.

رئيس جمهور با اشاره به ضرورت فراهم كردن زمينه نشاط و شادابي براي مردم تهران، بويژه جوانان گفت: با توجه به اهداي بيست قطعه زمين از سوي رهبر معظم انقلاب در سال 82 براي ايجاد امكانات فرهنگي تفريحي براي جوانان تهران، مقرر شد اين زمينها در اختيار سازمان تربيت بدنى قرار گيرد تا يك مجموعه ورزشى 40 هزار نفرى در جنوب شهر و مجموعه اي از سالنهاى ورزشى كوچك احداث شود و علاوه بر آن بيش از 30 سالن مجهز نيز در شهرستانها ساخته مي شود.



دكتر احمدي نژاد با بيان اينكه پراكنده بودن ساختمان هاي برخي دانشگاه ها براى استادان ودانشجويان مشكلات متعددي ايجاد مى كند گفت: قرار شد در مدت زمان مناسبى برخى از دانشگاههاى تهران با ارايه طرح از سوي وزارت علوم و وزارت مسكن به غرب يا شرق تهران انتقال يابند و علاوه بر آن دولت اعتباراتى نيز براى تجهيز كتابخانه ها ، ازمايشگاهها و تامين خوابگاه دانشگاههاي استان تهران اختصاص داد .



رئيس جمهور با اشاره به تصميمات دولت در زمينه مخابرات براي استان تهران گفت: علاوه بر توسعه و افزايش كيفيت شبكه تلفن ثابت و همراه ، واگذاري خطوط تلفن نيز به روز شده و براي همه دانشگاه ها و مراكز آموزشي نيز شبكه فيبر نوري و اطلاع رساني راه اندازي مي شود.



دكتر احمدي نژاد با بيان اينكه دولت اعتبارات مناسبي براي احيا و نگهدارى قنات هاي تهران - يكى از شبكه هاي قناتي غنى كشور است- در نظرگرفته است، گفت : مصوب شد با انجام كارشناسي لازم، تا دو سال اينده آب آشاميدنى، كشاورزى و مراكز صنعتى از منابع مختلف شامل سدهاي در دست احداث، كانالهايى كه بايد ايجاد شود و منابع آبي كه بايد از زير زمين منتقل شود، تامين گردد.



رئيس جمهور با بيان اينكه براى آبخيز دارى و حفظ محيط زيست، توسعه جنگلها، صيانت از آبهاى سطحى و زيرزمينى درتهران و شهرستانهاى استان نيز تصميماتي گرفته شده، گفت : دولت بيش از 100 هكتار زمين مورد نياز براي ايجاد مراكز جديد بازيافت و كمپوست زباله و همچنين گورستان هاي جديد در شرق و غرب را در اختيار مديريت شهري و سازمان بهشت زهرا قرار مي دهد.

دكتر احمدي نژاد با تاكيد براينكه تهران مركز و انعكاس دهنده مسائل كشور است گفت: مصوبات پرشماري كه براي حل مسائل مختلف و پيچيده استان تهران به تصويب رسيده ، تنها 5 درصد كار است و باقي آن پي گيري و اجراي سريع اين مصوبات باتلاش مسئولان استاني است تا شيريني آن به كام مردم چشانده شود.



رييس جمهور با بيان اينكه "از فرصت ماه رمضان كه سفر به مناطق دور عملى نبود، براي سفر استانى دولت به شهرهاى استان تهران استفاده شد" گفت: در اين سفرها هر چند براى مردم با زبان روزه زحمت بود اما مردم تهران همانطور كه در طول انقلاب و قبل از انقلاب و دهه هاى اخير همواره در خط مقدم و پيشتاز بوده اند و اوج اگاهى و ايمان را به نمايش گذاشته اند دراين سفر هم با تشويق خادما ن خود بزرگى و بزرگوارى شان را اثبات كردند .



دكتر احمدي نژاد بررسي مشكلات و نيازهاي مردم شهرستان هاي مختلف را با حضور مديران استانى ، مديران دولت ، وزرا ، معاونان رييس جمهور ، كارشناسان و نمايندگان مجلس شوراى اسلامى يكي از مراحل سفرهاي استاني عنوان كرد و گفت : در مرحله بعد ، در سفرهاي شهرستانى در ديدار عمومى با مردم و ديدار با ائمه جمعه و مسئولان شهرستان مسائل مطرح مى شود و وزرا نيز با سفر به شهرستانها و حضور در شوراى ادارى مسائل را مرور مى كنند كه در نهايت همه اين مطالب و مسائل جمع بندى و در نشست هيات دولت با حضور نمايندگان مجلس ارزيابى مجدد شده و در مورد انها تصميم گيري نهايي مي شود .



رئيس جمهوربا بيان اينكه ما براى هر شهرستان به طور جداگانه تصميم گيرى كرديم و مصوبات هر شهرستان مشخص است گفت : از رسانه هاى گروهى مى خواهم تصميماتى را كه براى هر شهرستان گرفته شده است به اطلاع مردم برسانند زيرا اين حق مردم تهران است.