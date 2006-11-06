دولت به عنوان مسوول برگزاري انتخابات سالم بايد با تخريب گران برخورد جدي كند

موسوي قرباني در گفتگو با خبرنگار " مهر " با بيان اين مطلب افزود : افرادي كه ضعيف هستند و نمي توانند با منطق كار خود را پيش ببرند دست به تخريب و توهين مي زنند .

وي تصريح كرد : مردم بايد آگاه باشند و به تخريب گران امتياز منفي بدهند و در انتخابات اقدامات اين افراد را از ياد نبرند .

قرباني با تاكيد بر اينكه وظيفه دولت در اين راستا برگزاري انتخابات سالم است ، خاطرنشان كرد : دولت به عنوان مسوول اصلي برگزاري انتخابات سالم بايد با افراد متخلف برخورد جدي نمايد .

عضو كميسيون قضائي و حقوقي با ابراز تاسف از اينكه تاكنون با افراد متخلف در اين زمينه برخورد نشده است ، گفت : دليل عدم برخورد با اين افراد اين است كه يا فرد متخلف در انتخابات پيروز و يا مغلوب مي شود لذا چنانچه پيروز شود قاعدتا زمينه اي براي برخورد باقي نمي ماند و كسي هم كه مغلوب شده و تخلف كرده مي گويند ديگر حالا او شكست خورده است و نيازي به مجازات نيست مگر اينكه قبل از انتخابات دادگاهها سريعا برخورد نمايند . چرا كه پس از برگزاري انتخابات برخورد با اين افراد بي نتيجه مي ماند .