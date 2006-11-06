  1. سیاست
  2. سایر
۱۵ آبان ۱۳۸۵، ۱۷:۵۲

طرد تخريب ‌گران سياسي؛ دغدغه رهبري و مطالبه ملت - 6

دولت به عنوان مسوول برگزاري انتخابات سالم بايد با تخريب گران برخورد جدي كند

دولت به عنوان مسوول برگزاري انتخابات سالم بايد با تخريب گران برخورد جدي كند

عضو هيات رئيسه مجلس با اعلام اينكه تخريب ناجوانمردانه ترين شيوه رقابت است، گفت : افرادي كه به اين گونه اقدامات متوسل مي شوند از ضعيفان هستند.

موسوي قرباني در گفتگو با خبرنگار " مهر " با بيان اين مطلب افزود : افرادي  كه ضعيف هستند و نمي توانند با منطق كار خود را پيش ببرند دست به تخريب و توهين مي زنند .

وي تصريح كرد : مردم بايد آگاه باشند و به تخريب گران امتياز منفي بدهند و در انتخابات اقدامات اين افراد را از ياد نبرند .

قرباني با تاكيد بر اينكه وظيفه دولت در اين راستا برگزاري انتخابات سالم است ، خاطرنشان كرد : دولت به عنوان مسوول اصلي برگزاري انتخابات سالم بايد با افراد متخلف برخورد جدي نمايد .

عضو كميسيون قضائي و حقوقي با ابراز تاسف از اينكه تاكنون با افراد متخلف در اين زمينه برخورد نشده است ، گفت : دليل عدم برخورد با اين افراد اين است كه يا فرد متخلف در انتخابات پيروز و يا مغلوب مي شود لذا چنانچه پيروز شود قاعدتا زمينه اي براي برخورد باقي نمي ماند و كسي هم كه مغلوب شده و تخلف كرده مي گويند ديگر حالا او شكست خورده است و نيازي به مجازات نيست مگر اينكه قبل از انتخابات دادگاهها سريعا برخورد نمايند . چرا كه پس از برگزاري انتخابات برخورد با اين افراد بي نتيجه مي ماند .

کد مطلب 403066

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها