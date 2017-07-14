واکنش قطر به بسته شدن مسجد الاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزارت خارجه قطر در بیانیه ای اعلام کرد: بستن درهای مسجد الاقصی توسط ارتش رژیم صهیونیستی ممانعت از ورود نمازگزاران به آن، هتک حرمت خطرناک اماکن مقدس اسلامی و تحریک احساسات میلیون ها مسلمان در جهان است.

قطر از جامعه بین الملل خواستار عمل به مسئولیت خود در راستای توقف این هتک حرمت شد.

در همین راستا، سازمان اسلامی علمی، فرهنگی و تربیتی «آیسسکو» بازداشت شیخ محمد حسین مفتی بیت المقدس و سرزمین فلسطین توسط رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.

آیسسکو در بیانیه ای افزود: این سازمان از جامعه بین الملل می خواهد که اقدامات نژادپرستانه رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین را متوقف کند.

پلیس رژیم صهیونیستی امروز مفتی بیت المقدس را در نزدیکی مسجد الاقصی بازداشت کرد.

همچنین جنبش مقاوم اسلامی حماس امروز جمعه به محکوم کردن عملیات استشهادی در نزدیکی مسجد الاقصی توسط محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین واکنش نشان داد.

عبد اللطیف القانوع سخنگوی حماس گفت: این جنبش محکوم کردن عملیات قدس توسط محمود عباس را تقبیح می کند و آن را نادیده گرفتن حقوق ملت فلسطین جهت مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی و خروج از اراده ملی می داند.

محمود عباس بعد از عملیات استشهادی جوانان فلسطینی در تماسی تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مورد اوضاع مسجد الاقصی گفتگو کرد.