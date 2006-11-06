طرح افزايش بازيافت از 16 ميدان بزرگ نفتي

به گزارش خبرگزاري مهر، سيف الله جشن ساز در آئين معارفه مديرعامل جديد شركت نفت و گاز مسجد سليمان، از مجموع 5 شركت بهره برداري تابعه مناطق نفت‌خيز جنوب، ميانگين توليد سه ميليون و 200 هزار بشكه نفت در مناطق را مورد اشاره قرار داد و افزود: به منظور ازدياد ظرفيت برداشت از ذخاير، اين طرح از يك سال گذشته در دستور كار شركت قرار گرفته است.

وي همچنين با تاكيد بر بهره گيري از تكنولوژي‌هاي جديد براي ازدياد برداشت و احداث تاسيسات جديد تزريق گاز در كنار تجهيز نيروي انساني براي تحقق اهداف مورد نظر در اجراي طرح‌هاي افزايش بازيافت توليد از ذخاير نفتي از به‌كارگيري نيروهاي فني متخصص در اين راستا در شركت خبر داد.

مديرعامل شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب ادامه داد: پس از انقلاب، 40 ميدان بزرگ نفت و گاز در كشور توسعه يافته كه نشان از دانش فني لازم و توانمندي كارشناسان صنعت نفت كشور دارد.

به گزارش روز دوشنبه روابط عمومي شركت ملي مناطق نفت‌خيز جنوب ، جشن ساز در عين حال درباره افزايش توليد نفت در كشور با اشاره به بهره برداري از ميدان هاي نفتي آزادگان، يادآوران و اناران در سال‌هاي آتي خاطرنشان كرد: با بهره برداري از اين ميدان‌ها، ميزان توليد نفت كشور تا يك ميليون بشكه ديگر افزايش خواهد يافت.