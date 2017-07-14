تیم هاکی رباط کریم تهران قهرمان لیگ دسته یک کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم هیئت هاکی رباط کریم تهران پس از عبور از سد تیم های مازندران، فارس ، گلستان، زاهدان و کرمان در دیدار امروز مقابل تیم لرستان با شکست ۵ بر ۴ قهرمان این دوره از مسابقات شد .

مسعود مختاری، رییس هیات هاکی استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک این قهرمانی به ورزش دوستان رباط کریمی و بازیکنان این تیم اظهار داشت: قهرمانی تیم رباط کریم تهران در مسابقات لیگ دسته یک کشور حاصل تلاش ، همدلی و همراهی همه بازیکنان ،مربیان،سرپرستان ومسئولین هئیت و نوید فردایی روشن وپرامیدبرای ورزش هاکی در تهران و شهرستان رباط کریم خواهد بود .

وی با تقدیر از مسولان برگزاری این دوره از مسابقات خصوصا فدراسیون محترم هاکی جمهوری اسلامی از همه کسانی که در امادگی این تیم و مهیا نمودن شرایط برای قهرمانی این پیروزی شیرین نقش داشتند تشکر کرد و این قهرمانی را به خانواده های معظم شهدا تقدیم کرد.

بر اساس این گزارش، تیم هاکی رباط کریم در پی این قهرمانی به لیگ برتر هاکی کشور صعود کرد.