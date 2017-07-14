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۲۳ تیر ۱۳۹۶، ۲۲:۳۳

سناتورهای آمریکایی: ترامپ ایران را ناقض برجام معرفی کند

سناتورهای آمریکایی: ترامپ ایران را ناقض برجام معرفی کند

چند سناتور آمریکایی در نامه ای به تیلرسون ایران را متهم به نقض برجام کردند و خواستار عدم تایید پایبندی ایران به توافق هسته ای از سوی دولت آمریکا شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، چند تن از سناتورهای آمریکایی از جمله «تام کاتن» و «تد کروز» در نامه ای به وزیر خارجه آمریکا خواستار عدم تایید پایبندی ایران به تعهدات خود در برجام از سوی دولت آمریکا شدند.

این سناتورها در نامه خود به چهار مورد از مواردی که نقض برجام از سوی ایران قلمداد می کنند اشاره کردند و از مواردی همچون کار بر روی سانتریفیوژهای پیشرفته، ذخیره آب سنگین بیش از حد مجاز تعیین شده و اجازه ندادن به بازرسان بین المللی برای بازرسی از تاسیسات نظامی و تحقیقاتی به عنوان مصادیق نقض برجام از سوی ایران نام بردند و ایران را متهم به نقض توافق هسته ای کردند.

دولت جدید آمریکا نخستین بار ۲۷ اردیبهشت ماه ضمن تمدید تعلیق تحریم های ایران و تایید پایبندی تهران به متن برجام اعلام کرد که در حال انجام ارزیابی‌هایی جامع برای مشخص کردن سیاستش در قبال ایران و برجام است.

واشنگتن همچنین اعلام کرده است که تا زمان اتمام این بررسی به تعهداتش ذیل توافق هسته‌ای با ایران پایبند خواهد ماند. 

همچنین روز گذشته ویکلی استاندارد به نقل از  برخی منابع آگاه اعلام کرد که «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا می خواهد در گزارشی جدید به کنگره آمریکا بار دیگر پایبندی ایران به توافق هسته‌ای با گروه ۱+۵ را تأیید کند.

کد مطلب 4030713

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