پایان هفتمین دور مذاکرات ژنو درباره سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، استفان دیمیستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، در کنفرانس خبری در ژنو بامداد شنبه ضمن اعلام پایان این گفتوگوها بر تلاشهای بینالمللی برای مبارزه با تروریسم تأکید کرد.
دیمیستورا گفت: در مذاکرات ژنو مذاکرهکنندگان دولت سوریه تمایلی برای گفتوگو درباره انتقال سیاسی در سوریه ابراز نکردهاند.
او افزود: دور بعدی مذاکرات صلح سوریه اوایل ماه سپتامبر (نیمه اول شهریور) برگزار می شود.
بنابر این گزارش، هفتمین دور مذاکرات ژنو از هفته گذشته میان نمایندگان دولت و معارضان سوریه یک روز پس از اجرایی شدن آتش بس در سه استان جنوبی این کشور برگزار شد.
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