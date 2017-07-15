محتوا و نحوه ارائه آن هر دو به یک اندازه موثرند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد سجادی، مدیر عامل مؤسسه فرهنگی هنری راسخون گفت: جامعه ما نیاز به شناخت ائمه اطهار علیهمالسلام دارد، بنابراین هر چقدر پیرامون زندگی اهل بیت(ع) کار و پژوهش شود باز هم جای کار دارد.
وی ادامه داد: در کارهای فرهنگی بسیار مهم است که چه محتوایی به چه شکلی ارائه میشود، بنابراین لازم است شناخت کافی از مخاطب و نیاز مخاطب داشت. ما به عنوان متولی فرهنگ باید با شناخت کافی از نیاز جامعه قدم برداریم.
عضو هیئت مدیره مؤسسه تبیان در ادامه اظهار داشت: وقتی جامعه ما مشکل کمرنگ شدن روحیه ایثار و فداکاری دارد یا احساس میکنیم توجه به نماز کمتر شده است، باید از رشادتها و فداکاریهای یاران سیدالشهدا(ع) صحبت کنیم یا به نماز ظهر عاشورا بپردازیم. تصور کنید در چنین شرایطی ما این بحث را که آیا امام حسین(ع) به مرگ خود آگاه بودند یا نه؟ مطرح کنیم. این موضوع کم اهمیت نیست اما نکته قابل توجه این است که نیاز مخاطب فعلی ما نیست و توجه به این بحث، انحرافی خواهد بود.
سجادی در ادامه با اشاره به تفاوت فرهنگها در جوامع مختلف، افزود: برخی رفتارها در برخی جوامع فضیلت محسوب میشوند در حالی که در جامعه دیگر چنین نیست. به عنوان مثال در جامعه ایران وقتی گفته میشود حضرت عباس(ع) به آب رسید اما تشنهلب ماند، این نشان یک نوع وفاداری و رشادت است. اما ممکن است در جامعه دیگر این فضیلت را نشناسند.
وی در ادامه افزود: یک رسانه موفق و یا یک فعال فرهنگی باید به دو نکته توجه کند؛ نخست اینکه چه محتوایی تولید میکند و دوم اینکه آن به چه شکل و به چه نحوی ارائه میشود. یعنی ممکن است برای یک متحوا سخنرانی یا متن، روش مناسبی نباشد و گرافیک و حوزه انیمیشن اثرگذاری بیشتری داشته باشد یا بالعکس.
سجادی در پایان در بازدید از بخشهای مختلف این مجموعه گفت: هر وقت به نیروی جوان اعتماد شده است خروجی مطلوب و موفق بوده است. این مجموعه هم ایده و فکر جوانی دارد و دست اندرکاران آن هم جوان هستند بنابراین با تکیه بر تجربه صاحبنظران میتواند مجموعه موفقی باشد.
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