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۲۴ تیر ۱۳۹۶، ۹:۵۳

دوره های تربیت مربی غدیرشناسی خواهران در استان قم برگزار خواهد شد

دوره های تربیت مربی غدیرشناسی خواهران در استان قم برگزار خواهد شد

روابط عمومی بنیاد بین المللی غدیر اعلام کرد؛ استان قم میزبان برگزاری دوره های آموزشی غدیرشناسی عمومی و تربیت مربی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر،  دبیر اجرایی بنیاد بین المللی غدیر در استان قم از برگزاری دوره های غدیرشناسی مرحلۀ چهارم با حضور بیش از ۴۰۰ طلبه و استاد دانشگاه خواهر در قم خبر داد.

حجه الاسلام احمدی قمی گفت: هدف از برگزاری این دورۀ غدیرشناسی تربیت بیش از ۴۰۰ مربی غدیرشناس درسطح کشور است که با همت و همکاری بنیاد بین المللی غدیر این استان از تاریخ ۲۵ تیرماه به مدت دو ماه  برگزار خواهد شد .

وی گفت: در طول برگزاری سه مرحله برگزاری این دوره ها بیش از ۱۰۰۰ نفر از اساتید و طلاب تحت پوشش این آموزش ها قرار گرفتند تا از توان آنها در راستای تبیین و تبلیغ امر غدیر در کشور استفاده شود.

کد مطلب 4030860
خداداد خادم

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