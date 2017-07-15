حجت‌الاسلام حسین کوثری در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت تبیین معارف دینی و سبک زندگی اسلامی و ایرانی در جامعه امروز گفت: این امر باید با تمام امکانات و ابزارهای موجود انجام شود.

حجت‌الاسلام کوثری تصریح کرد: یکی از این ابزارها، زبان هنر است که می‌توان از آن برای جذب مخاطب و ترویج فرهنگ اهل‌بیت(ع) بهره گرفت.

وی با اشاره به اینکه بهره‌گیری از هنرهای تجسمی، فیلم و تئاتر، بهترین قالب برای روشن کردن حقایق در جامعه است، افزود: باید از دست‌اندرکاران برگزاری جشنواره تئاتر رضوی تشکر کرد، چراکه در قالب هنرنمایی، سبک زندگی رضوی و فرهنگ دینی را توسعه می‌بخشند.

وی عنوان کرد: برگزاری جشنواره تئاتر رضوی در خراسان شمالی فرصتی مغتنم برای آشنایی بیشتر جامعه بافرهنگ رضوی است.

امام‌جمعه شیروان تأکید کرد: امروز وظیفه نهادهای فرهنگی و تریبون‌های تبلیغاتی، سوق دادن مردم برای حضور در این‌گونه برنامه‌ها است.

حجت‌الاسلام کوثری با اشاره به پیشرفت‌های علم و هنر در دنیای امروز، اظهار کرد: امروز این پیشرفت‌ها به کمک دین آمده است و انسان را به حقایق نزدیک‌تر می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه باید از هنرمندان کشورمان در راستای نشر معارف الهی در قالب تئاتر بیشتر استفاده کنیم، افزود: فرهنگ زیربنای پیشرفت در هر جامعه‌ای محسوب می‌شود، بنابراین باید همواره موردتوجه مسئولان باشد.

وی تصریح کرد: امنیت، اخلاق، دین‌مداری، سبک زندگی واقعی و بهبود روابط و مناسبات انسانی از بطن فرهنگ پدید می‌آید.

امام‌جمعه شیروان گفت: جشنواره تئاتر رضوی که مسئولیت معرفی سبک زندگی رضوی را بر عهده دارد، از جایگاه بالایی برخوردار است که امیدواریم مردم نیز از این فرصت بیشتر استفاده کنند.