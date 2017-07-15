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۲۴ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۰۱

امام‌جمعه شیروان تأکید کرد:

حمایت نهادهای فرهنگی و تریبون‌های تبلیغاتی از جشنواره تئاتر رضوی

حمایت نهادهای فرهنگی و تریبون‌های تبلیغاتی از جشنواره تئاتر رضوی

بجنورد- امام‌جمعه شیروان برگزاری جشنواره تئاتر رضوی در خراسان شمالی را فرصتی مغتنم برای تبیین معارف دینی و سبک زندگی اسلامی در جامعه دانست و بر ضرورت حمایت از این جشنواره تأکید کرد.

حجت‌الاسلام حسین کوثری در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت تبیین معارف دینی و سبک زندگی اسلامی و ایرانی در جامعه امروز گفت: این امر باید با تمام امکانات و ابزارهای موجود انجام شود.

حجت‌الاسلام کوثری تصریح کرد: یکی از این ابزارها، زبان هنر است که می‌توان از آن برای جذب مخاطب و ترویج فرهنگ اهل‌بیت(ع) بهره گرفت.

وی با اشاره به اینکه بهره‌گیری از هنرهای تجسمی، فیلم و تئاتر، بهترین قالب برای روشن کردن حقایق در جامعه است، افزود: باید از دست‌اندرکاران برگزاری جشنواره تئاتر رضوی تشکر کرد، چراکه در قالب هنرنمایی، سبک زندگی رضوی و فرهنگ دینی را توسعه می‌بخشند.

وی عنوان کرد: برگزاری جشنواره تئاتر رضوی در خراسان شمالی فرصتی مغتنم برای آشنایی بیشتر جامعه بافرهنگ رضوی است.

امام‌جمعه شیروان تأکید کرد: امروز وظیفه نهادهای فرهنگی و تریبون‌های تبلیغاتی، سوق دادن مردم برای حضور در این‌گونه برنامه‌ها است.

حجت‌الاسلام کوثری با اشاره به پیشرفت‌های علم و هنر در دنیای امروز، اظهار کرد: امروز این پیشرفت‌ها به کمک دین آمده است و انسان را به حقایق نزدیک‌تر می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه باید از هنرمندان کشورمان در راستای نشر معارف الهی در قالب تئاتر بیشتر استفاده کنیم، افزود: فرهنگ زیربنای پیشرفت در هر جامعه‌ای محسوب می‌شود، بنابراین باید همواره موردتوجه مسئولان باشد.

وی تصریح کرد: امنیت، اخلاق، دین‌مداری، سبک زندگی واقعی و بهبود روابط و مناسبات انسانی از بطن فرهنگ پدید می‌آید.

امام‌جمعه شیروان گفت: جشنواره تئاتر رضوی که مسئولیت معرفی سبک زندگی رضوی را بر عهده دارد، از جایگاه بالایی برخوردار است که امیدواریم مردم نیز از این فرصت بیشتر استفاده کنند.

کد مطلب 4030884

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