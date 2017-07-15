بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را افزایش داد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بانک مرکزی کانادا نرخ بهره بانکی را برای اولین بار در ۷ سال اخیر به منظور رشد اقتصادی بیشتر افزایش داد.

در همین حال بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را با ۴ واحد افزایش از ۰.۵۰ درصد به ۰.۷۵ درصد افزیش داد که این اقدام از سپتامبر سال ۲۰۱۰ میلادی به بعد بی سابقه بوده است.

تحلیلگران اقتصادی پیش از این با وجود نرخ تورم ۱.۳ درصدی کانادا در ماه «می» انتظار افزایش نرخ بهره بانکی را داشتند.

بانک مرکزی کانادا به تازگی اعلام کرده که نرخ تورم این کشور برای کوتاه مدت به این شکل باقی خواهد ماند و انتظار تداوم افزایش تورم را برای این کشور متصور شد.

طبق گزارش این بانک، اقتصاد این کشور به دلیل افزایش خرید خانوارها تنومند شده است؛ ضمن اینکه زمان بندی افزایش نرخ بهره بانکی باید حساب شده باشد.