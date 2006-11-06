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۱۵ آبان ۱۳۸۵، ۱۶:۴۳

علي عسگري در جمع خبرنگاران:

تخلفات سازمان حج و زيارت در كميسيون اصل نود مجلس بررسي شد

نايب رئيس كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي از بررسي تخلفات سازمان حج و زيارت در اين كميسيون خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر ، علي عسگري نماينده مشهد در حاشيه جلسه علني امروز در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت : گزارشات رسيده به كميسيون اصل نود درباره كنترل حسابها و درآمدها و هزينه هاي اعمال شده در خصوص قراردادهاي مربوط به مسكن و خدمات حج است .

وي  متذكر شد: گزارش هاي مذكور كه از سال 1380 ارائه شده و چكيده اي از گزارش مركز پژوهش ها درباره نظارت بر امور حج توسط سازمان حج و زيارت كه تاكنون اساسنامه اي براي آن تصويب نشده است ، مورد بررسي قرار گرفت .

عسگري خاطرنشان كرد : با توجه به رسيدگي دادگاهها به برخي پرونده هاي سازمان مذكور تاكيد شد همزمان با اين كار ، نظرات سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات و سازمان حسابرسي در اين خصوص جمع آوري و بررسي شود.

کد مطلب 403091

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