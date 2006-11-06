تخلفات سازمان حج و زيارت در كميسيون اصل نود مجلس بررسي شد

به گزارش خبرنگار مهر ، علي عسگري نماينده مشهد در حاشيه جلسه علني امروز در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت : گزارشات رسيده به كميسيون اصل نود درباره كنترل حسابها و درآمدها و هزينه هاي اعمال شده در خصوص قراردادهاي مربوط به مسكن و خدمات حج است .

وي متذكر شد: گزارش هاي مذكور كه از سال 1380 ارائه شده و چكيده اي از گزارش مركز پژوهش ها درباره نظارت بر امور حج توسط سازمان حج و زيارت كه تاكنون اساسنامه اي براي آن تصويب نشده است ، مورد بررسي قرار گرفت .

عسگري خاطرنشان كرد : با توجه به رسيدگي دادگاهها به برخي پرونده هاي سازمان مذكور تاكيد شد همزمان با اين كار ، نظرات سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات و سازمان حسابرسي در اين خصوص جمع آوري و بررسي شود.