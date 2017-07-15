اجرای زنده سراج در  یازدهمین نشست «آیین آواز»

به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهمین نشست «آیین آواز» حسام الدین سراج به مباحثی در خصوص آواز به همراه نکات فنی و تخصصی آن می پردازد.

همچنین معرفی و اجرای دو هنرجوی برگزیده کلاس آواز سراج بخش دیگر این نشست است.

ایده اصلی شکل گیری سلسله نشست های تخصصی آموزش «آیین آواز» که مدت یک سال به صورت ماهانه با هدف تجلیل از استادان آواز و مدرسان پیشکسوت آواز به همراه معرفی چهره های مستعد جوان و میانسال برگزار می شود از سوی حسام الدین سراج مطرح شد که با همکاری و حمایت فرهنگسرای ارسباران راه اندازی و با استقبال اهالی موسیقی و آواز همراه است.

یازدهمین نشست «آیین آواز» سه شنبه ۲۷ تیر ساعت ۱۸ با حضور حسام الدین سراج خواننده و مدرس آواز و اهالی موسیقی در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای حضور در این نشست می توانند به فرهنگسرای ارسباران به نشانی خیابان شریعتی، بالاتر از سیدخندان، خیابان جلفا مراجعه کنند.