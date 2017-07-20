من یک مجسمه هستم!

مجله مهر: عبدالعزیز ۵۴ ساله بیش از سه دهه است که شغلی عجیب و متفاوت دارد! او برای ۶ ساعت تمام مانند مجسمه میایستد و بابت این کار حقوق دریافت میکند. مردمی که از کنارش عبور میکنند، تلاش زیادی کردهاند که او را به حرکت دربیاورند، بخندانند یا باعث کوچکترین حرکتی در او شوند، اما تا به حال کسی از پس این کار برنیامده است!
عبدالعزیز را که به نام «مرد مجسمهای هندی» میشناسند، در سال ۱۹۸۵ به عنوان نگهبان در ساحل طلایی در چنای مشغول به کار میشود. رئیس او در همان زمان به انگلیس سفر میکند و در بازدیدهایش از این کشور، مردهایی را میبیند که به شکل مسجمه در ورودی قصر باکینگهام ایستادهاند، او که از این طرح خوشش آمده، سعی میکند مشابه آن را در هند هم داشته باشد.
به همین دلیل نگهبانان خودش را به مدت سه ماه تحت آموزش قرار میدهد و از آنها می خواهد به مدت چهار ساعت روی یک صندلی بنشینند، بدون اینکه، حرف بزنند، چیزی بخورند، لبخند بزنند و حتی چیزی بنوشند. در این آموزش عبدالعزیز بهترین فرد گروه بود و در نهایت توانست این شغل متفاوت را بدست بیاورد.
«در حقیقت من هیچ علاقهای نداشتم که برای این مدت طولانی بدون هیچ حرکتی بایستم و کاری انجام ندهم، اما در آن زمان توانایی این را نداشتم که به رئیسم این حرف را بزنم و نمیخواستم بدون شغل هم باشم.» این حرفهای عبدالعزیز است، او حالا ۳۲ سال است که این کار را انجام میدهد؛ البته مانند او در دنیا بسیار وجود دارد، اما چیزی که این مرد هندی را متفاوت و خاص میکند این است که او در تمام ۶ ساعتی که مانند مجسمه میایستد، حتی پلک نمیزند و تا به حال هم کسی نتوانسته او را مجبور به کوچکترین واکنشی کند!
رئیس عبدالعزیز برای کسی که بتواند او را به کوچکترین حرکتی مجبور کند، مبلغ ۱۰ هزار روپیه به عنوان جایزه در منظر گرفته است! پولی که به اندازه حقوق ماهیانه یک شغل معمولی است، وجود این جایزه کار عبدالعزیز را سختتر هم کرده، اما تا به حال کسی برنده این پول نشده است!
این مرد مجسمهای درباره شغلش میگوید: «ایستادن مانند مجسمه شاید به نظر ساده باشد، اما کار سختی است. همچنین زمانیکه به تازگی این کار را شروع کرده بودم، پر از انرژی بودم، اما به مرور زمان از بین رفته و حالا بیشتر استرس دارم، از طرفی این ایستادن برای مدت زمان طولانی روی گردش خون و سلامتی من تاثیر گذاشته است.»
با اینکه این طح و شغل از گارد سلطنتی قصر باکینگهام انگلیس برداشته شده، اما آنها هر دو ساعت شیفتشان را تغییر میدهند، اما برای عبدالعزیز اینطور نیست و او برای اینکه بتواند همه این سالها دوام بیاورد، ورزش یوگا انجام میدهد و فقط هم از غذاهای سالم و خانگی میخورد.
با همه سختیهایی که عبداعزیز در شغلش دارد، حالا دیگر برای خودش معروف شده و بعد از سه دهه علاوه بر اینکه هندیها او را میشناسند، در سنگاپور و مالزی هم معروف شده است. حالا خیلی از ستارگان بالیوود برای دیدن او به چنای میروند و حتی سعی میکنند باعث حرکت دادن او شوند.
عبدالعزیز که برای این شغل ماهی ۱۰ هزار روپیه میگیرد، راضی است. اما این مبلغ به قدری نیست که بچههایش هم بخواهند راه او را ادامه دهند، به همین دلیل مرد مجسمهای که دیگر به بازنشسته شدن فکر میکند، در حال آموزش دادن راه و روش شغلش به فرد دیگری است. با اینهمه او کارش را دوست دارد و بیشتر از عشق و محبتی که مردم نسبت به او داشتند، خوشحال است.
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