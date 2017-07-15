۸۵ واحد تولیدی و صنعتی استان سمنان متقاضی جذب کارورز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز پیش از ظهر شنبه در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی سمنان به میزبانی استانداری ضمن بیان اینکه طرح کارورزی می کوشد تا با جذب فارغ التحصیلان بی کار، سهمی را در کاهش نرخ بیکاری ایفا کند، ابراز داشت: سهمیه استان برای جذب کاروز یک هزار و ۹۰۰ نفر اعلام شده است که تاکنون سه هزار نفر فارغ التحصیل در سایت کارورز ثبت نام کردند.

وی افزود: واحدهای پذیرنده باید دارای شرایط خاص باشند و مهارت‌آموزی را به این گروه از فارغ التحصیلان تکمیل کنند که تاکنون ۸۵واحد پذیرنده نیروی کار اعلام آمادگی کردند که در این بین سمنان با ۴۰واحد و شاهرود با ۲۰واحد برای پذیرفتن این افراد اعلام آمادگی کردند و این مهم می طلبد تا آگاهی رسانی در طرح کاروزی به ویژه در واحدهای صنعتی افزون تر شود.

استاندار سمنان درباره طرح کارورزی، ابراز داشت: طرح کارورزی شامل کسانی است که از تاریخ فراغت از تحصیل آن‌ها بیش از چهار سال نگذشته باشد و کسانی که بیش از سه ماه سابقه بیمه در دو سال آخر فراغت از تحصیل داشته باشند نمی‌توانند از طرح کارورزی استفاده کنند و این مبین آن است کسانی که شاغل هستند نمی‌توانند در طرح کارورزی شرکت کنند و این امر تنها جویندگان اشتغال بیکار را شامل می‌شود.

خباز با بیان اینکه در رتبه دوم کشور از نظر نرخ بیکاری قرار داریم، تصریح کرد: از نظر اعلام مرکز آمار دارای کمترین نرخ بیکاری در کشور به رقم ۸.۳درصد هستیم یعنی در ازای هر ۱۰۰نفر هشت نفر بیکار وجود دارد که باید تلاش کنیم تا این آمار به پنج درصد کاهش پیدا کند.

وی با بیان اینکه مدیران باید پروژه های نیمه تمام را پیگیری وتکمیل کنند و این یک کار جمعی است، افزود: اگر می خواهیم در استان به موفقیت در زمینه کاهش نرخ بیکاری و آسیب های اجتماعی دست یابیم باید همه در راستای تحقق اهداف شعار سال تلاش کنند.