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۲۴ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۲۹

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس:

توقف عملیات احداث دو پروژه ورزشی با پیشرفت بیش از ۷۰ درصدی درقروه

توقف عملیات احداث دو پروژه ورزشی با پیشرفت بیش از ۷۰ درصدی درقروه

سنندج- نماینده مردم شهرستان های قروه و دهگلان در مجلس گفت: دو سال است که عملیات احداث پروژه های استخر و سالن هزار و ۲۰۰نفری شهرستان قروه که بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، متوقف شده است.

به گزارش خبرنگارمهر، علی محمد مرادی امروز شنبه در مراسم افتتاح پروژه استخر سرپوشیده دهگلان که با حضور وزیر ورزش و جوانان برگزارشد، با اشاره به اینکه مردم کردستان بیشترین رای را در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به دکتر روحانی دادند، گفت: مردم این منطقه وفاداری و برادری خود را ثابت کردند و حال نوبت مسئولان است که به عهد خود عمل کنند.

وی عنوان کرد: شهرستان دهگلان مشکلات،کمبودها و نارسایی های فراوانی به ویژه در حوزه ورزش دارد.

وی اظهارداشت: این شهرستان دارای ورزشکاران افتخار آفرینی در سطح ملی است و می طلبد بیشتر مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرند.

نماینده مردم شهرستان های قروه و دهگلان در مجلس  نبود خوابگاه ورزشکاران وسیله نقلیه برای اعزام ورزشکاران را از جمله مشکلات شهرستان دهگلان خواند و بیان کرد: انتطار می رود تکمیل چمن فوتبال دهگلان با توجه به علاقمندی جوانان این منطقه نسبت به این ورزش پرطرفدار، در اولویت قرار داده شود.

مرادی اضافه کرد: شهر بلبان آباد دهگلان هیچ گونه فضای ورزشی ندارد و باید مسئولان برای ایجاد فضای ورزشی در این شهر همت کنند.

وی ادامه داد: پروژه استخر قروه با ۷۰ درصد و سالن هزار و ۲۰۰ نفری این شهرستان هم با پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصدی دو سال است که رها شده و عملیات احداث آنها متوقف شده است.

وی بیان کرد: شهر دلبران هم با وجود پتانسیل های ورزشی فراوانی فاقد چمن مصنوعی است.

کد مطلب 4031020

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