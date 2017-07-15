نشست «شعر نوجوان امروز» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، کتابخانه‌ی مرجع کانون پرورش فکری میزبان نوجوانانی است که با موضوع «شعر نوجوان امروز» به بحث خواهند نشست.

بر این اساس، (از ما بپرسید ۳) عنوان اصلی شصت و دومین نشست ترویج خواندن است و چهار عضو فعال کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در آن حضور خواهند یافت.

حسین اسماعیلی، امیرحسین شبستری‌راد، ملیکا محمدهاشمی و فاطمه ملاصالحی روز دوشنبه ۲۶ تیر درباره‌ی دیدگاه‌های خود به این مجموعه و نیازها و خواسته‌های هم‌نسلان خود از شعر سخن خواهند گفت.

شرکت عموم در این نشست بلامانع است و کتابخانه‌ی مرجع کانون واقع در خیابان شهید بهشتی، ‌خیابان خالد اسلامبولی، پلاک ۲۴، مجتمع شهید ملک‌شامران از ساعت ۱۵ تا ۱۷ پذیرای علاقه‌مندان این مبحث خواهد بود.

پیش‌تر نیز در کتاب‌خانه مرجع کانون نشست‌های‌ «از ما بپرسید» با حضور نوجوانان اهل مطالعه با موضوع‌های «طنز» و «مجله‌خوانی» برگزار شد.