مسافرگیری به طور عادی در مترو شهرری در حال انجام است

احسان مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر از عادی بودن اوضاع در مترو شهرری خبر داد و افزود: تنها چند دقیقه در اثر نزاع و درگیری شخصی صورت گرفت، برای امنیت جان مسافران عزیز، ما توقفی در مترو ری نداشتیم.

وی اضافه کرد: مسافرگیری در آن چند دقیقه در مترو ری انجام نشد.

مدیر روابط عمومی متروی تهران اضافه کرد: پس از حضور ماموران محترم ناجا به صحنه و برقراری امنیت، مسافرگیری آغاز شد و توقف قطار در ایستگاه را داشتیم، در حال حاضر اوضاع عادی است و مسافرگیر به صورت عادی انجام می شود.

مقدم افزود: قطارهای مترو نیز در ایستگاه ری اقدام به انجام وظیفه می کنند.