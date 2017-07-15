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۲۴ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۲۱

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

مسافرگیری به طور عادی در مترو شهرری در حال انجام است

مسافرگیری به طور عادی در مترو شهرری در حال انجام است

ری- مدیر روابط عمومی متروی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر از مسافرگیری در مترو شهرری خبر داد.

احسان مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر از عادی بودن اوضاع در مترو شهرری خبر داد و افزود: تنها چند دقیقه در اثر نزاع و درگیری شخصی صورت گرفت، برای امنیت جان مسافران عزیز، ما توقفی در مترو ری نداشتیم.

وی اضافه کرد: مسافرگیری در آن چند دقیقه در مترو ری انجام نشد.

مدیر روابط عمومی متروی تهران اضافه کرد: پس از حضور ماموران محترم ناجا به صحنه و برقراری امنیت، مسافرگیری آغاز شد و توقف قطار در ایستگاه را داشتیم، در حال حاضر اوضاع عادی است و مسافرگیر به صورت عادی انجام می شود.

مقدم افزود: قطارهای مترو نیز در ایستگاه ری اقدام به انجام وظیفه می کنند.

کد مطلب 4031116

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