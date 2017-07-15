علی رحیمی فر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری دور دوم لیگ منطقهای کشتی نوجوانان کشور اظهار داشت: همدان در مرحله دوم لیگ منطقهای نوجوانان کشور میزبان تیم اراک است.
وی افزود: این مسابقه روز یکشنبه ۲۵ تیرماه در سالن ۶ هزارنفری انقلاب همدان برگزار میشود.
رئیس هیئت کشتی استانهمدان بابیان اینکه مسابقات لیگ منطقهای نوجوانان در سه رشته آزاد، فرنگی و پهلوانی برگزار خواهد شد، گفت: تیم نوجوانان استانهمدان در مرحله اول این مسابقات که در تهران برگزار شد در رشته آزاد از سد میزبان خود گذشت و در رشتهفرنگی مغلوب تیم تهران شد.
رحیمی فر بابیان اینکه تماشای این مسابقات رایگان است، عنوان کرد: از عموم مردم برای تماشای این مسابقات دعوت میکنیم.
وی با اشاره به زمان برگزاری مسابقات کشتی انتخابی آزاد و فرنگی نونهالان و خردسالان استانهمدان بیان کرد: این مسابقات ۱۲ مرداد در سالن ۶ هزارنفری انقلاب همدان برگزار میشود.
رئیس هیئت کشتی استانهمدان با اشاره به اینکه برنامههای هیئت کشتی به اقدامات کوتاهمدت خلاصه نشده و برای ارتقا کشتی همدان برنامههای بلندمدتی نیز در دستور کارداریم، گفت: استعدادیابی توجه به تیمهای پایه و پشتوانهسازی برای تیمهای بزرگسالان کشتی همدان از اهم برنامههای بلندمدت هیئت کشتی استانهمدان است.
رحیمی فر عنوان کرد: در این راه برگزاری مسابقات لیگ سراسری نوجوانان، لیگ داخلی استان و میزبانی از مسابقات چندجانبه با حضور تیمهای قدرتمند استانهای کشور را در دستور کارداریم.
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