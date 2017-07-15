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۲۴ تیر ۱۳۹۶، ۱۳:۱۶

رئیس هیئت کشتی استان‌همدان:

همدان در دور دوم لیگ منطقه‌ای کشتی نوجوانان کشور میزبان اراک است

همدان در دور دوم لیگ منطقه‌ای کشتی نوجوانان کشور میزبان اراک است

همدان- رئیس هیئت کشتی استان‌همدان گفت: همدان در مرحله دوم لیگ منطقه‌ای کشتی نوجوانان کشور میزبان اراک است.

علی رحیمی فر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری دور دوم لیگ منطقه‌ای کشتی نوجوانان کشور اظهار داشت: همدان در مرحله دوم لیگ منطقه‌ای نوجوانان کشور میزبان تیم اراک است.

وی افزود: این مسابقه روز یکشنبه ۲۵ تیرماه در سالن ۶ هزارنفری انقلاب همدان برگزار می‌شود.

رئیس هیئت کشتی استان‌همدان بابیان اینکه مسابقات لیگ منطقه‌ای نوجوانان در سه رشته آزاد، فرنگی و پهلوانی برگزار خواهد شد، گفت: تیم نوجوانان استان‌همدان در مرحله اول این مسابقات که در تهران برگزار شد در رشته آزاد از سد میزبان خود گذشت و در رشته‌فرنگی مغلوب تیم تهران شد.

رحیمی فر بابیان اینکه تماشای این مسابقات رایگان است، عنوان کرد: از عموم مردم برای تماشای این مسابقات دعوت می‌کنیم.

وی با اشاره به زمان برگزاری مسابقات کشتی انتخابی آزاد و فرنگی نونهالان و خردسالان استان‌همدان بیان کرد: این مسابقات ۱۲ مرداد در سالن ۶ هزارنفری انقلاب همدان برگزار می‌شود.

رئیس هیئت کشتی استان‌همدان با اشاره به اینکه برنامه‌های هیئت کشتی به اقدامات کوتاه‌مدت خلاصه نشده و برای ارتقا کشتی همدان برنامه‌های بلندمدتی نیز در دستور کارداریم، گفت: استعدادیابی توجه به تیم‌های پایه و پشتوانه‌سازی برای تیم‌های بزرگ‌سالان کشتی همدان از اهم برنامه‌های بلندمدت هیئت کشتی استان‌همدان است.

رحیمی فر عنوان کرد: در این راه برگزاری مسابقات لیگ سراسری نوجوانان، لیگ داخلی استان و میزبانی از مسابقات چندجانبه با حضور تیم‌های قدرتمند استان‌های کشور را در دستور کارداریم.

کد مطلب 4031120

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