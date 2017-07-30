خبرگزاری مهر، گروه بین الملل - فاطمه محمدی پور: سفرهای اخیر «دونالد ترامپ» به خاورمیانه و دیدارهای وی با سران کشورهای عرب منطقه و همچنین دیدار وی با سران رژیم اسرائیل، تا کنون تحلیل های بسیاری در منطقه و خارج از منطقه به همراه داشته است؛ تحلیل هایی که طیف وسیعی از گزاره ها را در بر می گیرد.

از تغییر اساسی در دکترین و سیاست خارجی ترامپ در خصوص منطقه خاورمیانه، تا فرار از بحران های داخلی سیاست در آمریکا که گریبان ترامپ را بیش از یک ماه گذشته به سختی گرفته تا ایجاد موازنه سازی در قدرت سخت در خاورمیانه برای مهار ایران.



تحلیل هایی که طی یک ماه گذشته در مورد سفر ترامپ به عربستان سعودی و بعد از آن اسرائیل منتشر شده است نشان می دهد: اکنون تغییر مهمی در سیاست خارجی «دونالد ترامپ» در مورد منطقه خاورمیانه در حال رخ دادن است که می تواند آینده این منطقه را به شدت تحت تأثیر خود قرار دهد. اما پرسشی که اکنون باید به شکلی اساسی به آن پاسخ داد، این است که سیاست خاورمیانه ای ترامپ متاثر از چه عواملی بوده و آیا ترامپ خواهان افزایش نظامیگری در این منطقه بحرانی است؟

جهت پاسخ به پرسش فوق، خبرنگار مهر گفتگویی با «تام لی» استاد علوم سیاسی دانشگاه پومانا آمریکا انجام داده است که در ادامه می آید.

*سیاست خارجی ترامپ در خاورمیانه متاثر از چه عواملی است؟

به نظر می رسد «دونالد ترامپ» تمایل دارد «جراد کوشنر» دامادش سیاست خاورمیانه ای وی را هدایت کند. ترامپ در دوران مبارزات انتخاباتی خود اظهاراتی را بیان کرد که بر اساس آنها، او حداقل تلاش خواهد کرد مسائل مربوط به منطقه را حل نموده و اصلاحاتی در این منطقه انجام دهد. ترامپ همچنین باید با منافع و تمایلات جاه طلبانه عربستان سعودی در منطقه مقابله نموده و این منطقه را به سمت ثبات و صلح سوق دهد.

*برخی معتقد هستند که سیاست خاورمیانه ای ترامپ را داماد وی «جراد کوشنر» تعیین می کند. نظر شما چیست؟

همانطور که گفتم ترامپ قصد دارد، کوشنر هدایت سیاست خارجی امریکا در منطقه خاورمیانه را بر عهده گیرد. اما به نظر من این سیاستمداران و سران کشورها در منطقه خاورمیانه هستند که سیاست خاورمیانه ای ترامپ را شکل می دهند. در واقع آنها تصمیمات نهایی را اتخاذ می کنند.

*«فرید زکریا» معتقد است سیاست ترامپ در خاورمیانه این منطقه را به سوی یک جنگ دیگر پیش می برد. نظر شما در این ارتباط چیست؟

احتمال دارد این فرضیه به وقوع بپیوندد. احتمالا ترامپ از وضعیت و موقعیت ایران در منطقه خاورمیانه و جنگ داخلی در سوریه نهایت استفاده را کرده و بر این اساس حضور و افزایش نیروهای نظامی خود در این منطقه را توجیه کند.

*با توجه به بحث ارتباط برخی اعضای کابینه ترامپ با روسیه و اتهام دخالت روسها در انتخابات امریکا برخی صحبت از استیضاح ترامپ می کنند و معتقد هستند ترامپ قبل از اتمام دوره ریاست جمهوری عزل می شود. این ادعا چقدر با واقعیت سازگار است؟

باید دید مردم در این مورد چه نظری دارند. من شک دارم که ترامپ استیضاح شود. باید گفت که اتهام دخالت روسها در انتخابات امریکا و ارتباط برخی از اعضای کابینه ترامپ با روسیه یک مسئله سیاسی و نه یک مسئله حقوقی است.