مارسلو: تا زمان مرگ با رونالدو هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، مارسلو، کاپیتان دوم تیم فوتبال رئال مادرید، در تور پیش فصل امریکا اولین کنفرانس مطبوعاتی را برگزار کرد. یکی از مهم‎ترین موضوعاتی که او درباره‎اش صحبت کرد موضوع آینده کریستیانو رونالدو در تیم بود.

مارسلو درباره ستاره پرتغالی گفت: من با رونالدو صحبتی نکردم. اما خودش می‎داند که من و همه هم‎تیمی‎هایش تا زمان مرگ با او خواهیم بود. اما در این باره حرفی که مناسب مطبوعات باشد ندارم. شما همه بهتر از من مسائل را می‏دانید. وقتی او بیاید مطمئنا صحبتی خواهیم داشت. آن وقت بهتر می‎فهمیم چه خواهد شد.

مارسلو درباره زیدان هم گفت: سرمربی ما همه چیز را به سادگی برایمان بیان می‌‎کند. سخت تلاش می‏کند بدون این که به کسی فشار بیاورد. همه تلاشش را می‎کند تا مطمئن شود تیمش برای رقابت در تمام تورنمنت‎های پیش رو آماده است.