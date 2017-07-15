مارسلو: تا زمان مرگ با رونالدو هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، مارسلو، کاپیتان دوم تیم فوتبال رئال مادرید، در تور پیش فصل امریکا اولین کنفرانس مطبوعاتی را برگزار کرد. یکی از مهمترین موضوعاتی که او دربارهاش صحبت کرد موضوع آینده کریستیانو رونالدو در تیم بود.
مارسلو درباره ستاره پرتغالی گفت: من با رونالدو صحبتی نکردم. اما خودش میداند که من و همه همتیمیهایش تا زمان مرگ با او خواهیم بود. اما در این باره حرفی که مناسب مطبوعات باشد ندارم. شما همه بهتر از من مسائل را میدانید. وقتی او بیاید مطمئنا صحبتی خواهیم داشت. آن وقت بهتر میفهمیم چه خواهد شد.
مارسلو درباره زیدان هم گفت: سرمربی ما همه چیز را به سادگی برایمان بیان میکند. سخت تلاش میکند بدون این که به کسی فشار بیاورد. همه تلاشش را میکند تا مطمئن شود تیمش برای رقابت در تمام تورنمنتهای پیش رو آماده است.
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