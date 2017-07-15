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۲۴ تیر ۱۳۹۶، ۱۳:۱۶

مارسلو: تا زمان مرگ با رونالدو هستیم

مارسلو: تا زمان مرگ با رونالدو هستیم

مدافع برزیلی رئال مادرید درباره رونالدو توضیحاتی داده و مدعی شده او و هم‌تیمی‎هایش تا زمان مرگشان از ستاره پرتغالی حمایت خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مارسلو، کاپیتان دوم تیم فوتبال رئال مادرید، در تور پیش فصل امریکا اولین کنفرانس مطبوعاتی را برگزار کرد. یکی از مهم‎ترین موضوعاتی که او درباره‎اش صحبت کرد موضوع آینده کریستیانو رونالدو در تیم بود.

مارسلو درباره ستاره پرتغالی گفت: من با رونالدو صحبتی نکردم. اما خودش می‎داند که من و همه هم‎تیمی‎هایش تا زمان مرگ با او خواهیم بود. اما در این باره حرفی که مناسب مطبوعات باشد ندارم. شما همه بهتر از من مسائل را می‏دانید. وقتی او بیاید مطمئنا صحبتی خواهیم داشت. آن وقت بهتر می‎فهمیم چه خواهد شد.

مارسلو درباره زیدان هم گفت: سرمربی ما همه چیز را به سادگی برایمان بیان می‌‎کند. سخت تلاش می‏کند بدون این که به کسی فشار بیاورد. همه تلاشش را می‎کند تا مطمئن شود تیمش برای رقابت در تمام تورنمنت‎های پیش رو آماده است.

کد مطلب 4031231

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