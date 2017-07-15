یادواره لشگر فرشتگان در بیرجند برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ظهر شنبه در چهارمین یادواره لشگر فرشتگان شهرستان بیرجند، با بیان اینکه هر آنچه در نظام خلقت رخ می دهد اتفاقی نیسست بلکه علت و معلول است، اظهار کرد: خانواده نقش مهمی در بالفعل بودن انسان ها دارند.

آیت الله سید علیرضا عبادی با اشاره به اینکه انسان های بزرگ مسیر علت و معلول را به خوبی طب کرده اند، گفت: چهار عامل وراثت، محیط، تربیت و تعلیم برانسان ها تاثیر مستقیم می گذارند و بانوان در این چهارعامل نقشی بسیار پر رنگ دارند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه نقش تعلیم و تربیت در ساختن فرزندان شایسته توسط مادران بر کسی پوشیده نیست، عنوان کرد: مادر در چهار عامل سازنده انسان های بزرگ و شایسته حرف اول را می زند.

وی با اشاره به اینکه مادران در فیض شهادت فرزندان خود سهیم هستند، بیان داشت: شایستگی حضور جوانان در دفاع مقدس و صحنه کربلا از آن مادرانی است که چنین فرزندانی تربیت کرده اند.

آیت الله عبادی با اشاره به تهاجم فرهنگی از سوی غرب در جامعه امروز، اظهار کرد: بانوان و به خصوص مادران در جنگ فرهنگی نقشی بسزا و فعالیتی پر شور دارند.

وی با بیان اینکه جان دادن در صحنه جنگ ملاک نیست، افزود: پروراندن انسان های شایسته و بزرگ از بزرگ ترین اقدامات لشگر فرشتگان است.

در پایان مراسم از مادران و همسران شهید و همچنین بانوان مجاهد تجلیل شد.