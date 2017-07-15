دستگاه های اجرایی نباید در انجام وظایف خود کوتاهی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی در دومین جلسه شورای برنامه ریزی استان گیلان که ظهر شنبه تشکیل شد، با بیان اینکه نباید در فرصت باقیمانده تا پایان دولت یازدهم، هیچ خللی در انجام وظایف دستگاه ها رخ دهد اظهار کرد: مدیریت منابع مالی دولت بسیار سخت است اما هیچ دستگاهی نباید در فرصت باقیمانده تا زمان نقل و انتقال دولت، در انجام وظایف خود کوتاهی کند.

وی افزود: به رغم کمبود منابع مالی و فرصت کوتاهی که تا پایان دولت یازدهم باقی مانده، طرح های عمرانی نیز نباید به حالت تعطیل درآید و شاهد سستی و رخوت در بین دستگاه ها باشیم.

استاندار گیلان با اشاره به فعالیت برخی دستگاه های دولتی که نسبت به سایر دستگاه ها از وظایف بیشتری برای اجرای اقتصاد مقاومتی برخوردارند گفت: برخی دستگاه ها زحمات پنهانی را متحمل می شوند تا انتظاراتی همچون رفع بیکاری در استان رقم بخورد لذا باید نسبت به توزیع عادلانه منابع و اعتبارات با نگاه و توجه ویژه تری دیده شوند.

نجفی تصریح کرد: همچنین هر دستگاهی باید نسبت به رفع دغدغه های پاداش پایان خدمت بازنشستگان اقدام کند.

وی با توصیه به دستگاه های دولتی برای صرفه جویی در هزینه ها تاکید کرد: برخی آمارها نشان می دهد که برخی دستگاه های دولتی در صرفه جویی هزینه ها کوتاهی می کنند اما باید دقت ویژه ای در این موضوع به خرج دهند و از هدر رفت منابعی مانند انرژی در دستگاه های متبوع جلوگیری کرده و حداکثر صرفه جویی را در اعتبارات دستگاه ها به خرج دهند.