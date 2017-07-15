کشف ۸۰۰ هزار نخ سیگار قاچاق در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار "منوچهر امان اللهی" گفت: ماموران یگان امداد شهرستان کرمانشاه شب گذشته حین گشت زنی هدفمند در محور قزانچی، به یک دستگاه خودروی پژو پارس مشکوک شدند و برای توقیف آن اقدام کردند.

وی افزود: ماموران این یگان پس از توقیف خودرو با استفاده از شگردهای خاص پلیسی، تعداد ۸۰۰ هزار نخ سیگار قاجاق را از خودروی توقیفی کشف و یک متهم را در این زمینه دستگیر کردند.

این مقام ارشد انتظامی استان یادآور شد: کارشناسان ارزش ریالی این محموله را که از مرزهای غربی جهت توزیع در پایتخت بارگیری شده بود، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال ارزیابی کرده اند.

سردار امان اللهی در پایان گفت: متهم دستگیر شده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شده است. #

وقوع دو مورد غرق شدگی در استان کرمانشاه

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه گفت: کودک چهار ساله قربانی بازی در کنار استخر کشاورزی شد و مرد ۵۶ ساله جان خود را در رودخانه قره‌سو از دست داد.

سرهنگ "محمدرضا آمویی" اظهار کرد: عوامل انتظامی شهرستان سنقر پس از دریافت خبری مبنی بر غرق شدگی یک کودک در استخر کشاورزی، بلافاصله به محل موردنظر اعزام شدند.

وی افزود: این کودک چهار ساله روستایی، حین بازی در کنار استخر کشاورزی به داخل آب افتاده و متأسفانه پیش از رسیدن به بیمارستان جان خود را از دست می دهد.

این مقام انتظامی ادامه داد: هفته گذشته نیز فردی با مراجعه به پاسگاه سراب نیلوفر اظهار کرده بود که پدرش برای سرکشی از زمین کشاورزی از خانه خارج شده و پس از گذشت دو روز به منزل بازنگشته است، لذا با پیدا شدن جسد مردی میانسال در همان حوالی، شناسایی هویت متوفی در دستور کار قرار گرفت.

سرهنگ آمویی تصریح کرد: هویت جسد این مرد ۵۶ ساله که در کنار رودخانه قره سو پیدا شده بود، توسط خانواده فرد گمشده تأیید و به پزشکی قانونی منتقل شد.

تردد ادوات کشاورزی در راه های برون شهری می تواند حادثه آفرین باشد

سرپرست پلیس راه استان کرمانشاه گفت: با توجه به افزایش تردد انواع ادوات کشاورزی همزمان با فصل برداشت محصولات در راه های برون شهری، ایمنی تردد این ادوات و سایر وسایل نقلیه به چندین علت به خطر خواهد افتاد.

سرهنگ "محمد حیدری" اظهار کرد: با توجه به افزایش تردد انواع ادوات کشاورزی همزمان با فصل برداشت محصولات در راه های برون شهری، ایمنی تردد این ادوات و سایر وسایل نقلیه به چندین علت به خطر خواهد افتاد.

وی افزود: عدم آگاهی کافی رانندگان از مقررات راهور و تردد ادوات کشاورزی به علت نداشتن گواهینامه در حداکثری از جمعیت آنان، ناهمگونی سرعت حرکت این ادوات با سایر وسایل نقلیه باری و مسافری و نداشتن منابع نوری در عقب برای دیده شدن و در جلو برای دیدن در ترددهای شبانه از جمله این خطرات است.

این مقام انتظامی، نداشتن آینه برای پایش زاویه های کور پشت سر و عقب وسیله بویژه در زمان بستن دنباله بندها و ادوات دیگر و نداشتن سیستم تعلیق، فنر بندی و هدایت متناسب با حرکت در جاده های آسفالته را از دیگر مخاطرات تردد ادوات کشاورزی در جاده ها عنوان کرد.

سرهنگ حیدری خاطرنشان کرد: بر همین اساس وقوع تصادفات با دخالت این ادوات در این فصل افزایش می یابد، لذا این یگان، جهت مهار و کنترل این نوع از تصادفات، بیش از دو هزار قطعه شبرنگ در قسمت های ادوات کشاورزی در مناطق دارای بیشترین آمار تردد و تصادفات به منظور نمایان سازی تردد و حضور آنان در راه ها نصب کرد.

وی ادامه داد: تعامل با سازمان جهاد کشاورزی استان برای ارسال پیامک آموزشی و هشداری به دارندگان و رانندگان بیش از ۲۸ هزار وسیله نقلیه کشاورزی، آموزش چهره به چهره رانندگان و انجام عملیات روانی در رسانه های دیداری و شنیداری برای ایجاد حساسیت در بین مردم چه رانندگان تراکتور و چه سایر رانندگان نسبت خطرات تردد و حضور ادوات کشاورزی در جاده ها از دیگر اقدامات این پلیس در جهت کاهش تصادفات بوده است.

نیروی انتظامی مردمی ترین تشکیلات امنیتی در نظام اسلامی

رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی شهرستان اسلام آبادغرب گفت: نیروی انتظامی مردمی ترین تشکیلات امنیتی در نظام اسلامی است که جایگاه و منزلت ارزشمند اجتماعی دارد.

حجت الاسلام و المسلمین "مصیب صادقی" به عنوان سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، از نیروی انتظامی بعنوان مجاهدان فی سبیل الله در راه امنیت و آسایش کشور یاد کرد و گفت: نیروی انتظامی مردمی ترین تشکیلات امنیتی در نظام اسلامی است که جایگاه و منزلت ارزشمند اجتماعی دارد.

وی با قدردانی از زحمات ماموران نیروی انتظامی، بیان کرد: زحمات و خدمات این عزیزان با بیان ممکن نیست چرا که از ابعاد مختلف قابل لمس بوده و اقشار مختلف جامعه با دیدگاه های مختلف، متوجه آن شده و بهره می برند.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی شهرستان اسلام آبادغرب افزود: تلاش فرمانده لایق، مومن، ولایت مدار و مقتدر نیروی انتظامی شهرستان و مجموعه همکاران وی در برقراری امنیت شهرستان ستودنی است، چراکه با تلاش و فداکاری و خدمات شبانه روزی آسایش و آرامش را برای مردم فراهم می کند، لذا بر خود لازم می دانیم همیشه قدردان این عزیزان باشیم.

حجت الاسلام و المسلمین صادقی خاطر نشان کرد: از نمونه های بارز تلاش کارکنان نیروی انتظامی در سراسر کشور و شهرستان اسلام آبادغرب کاهش ۲۳ درصدی وقوع سرقت ها در سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته است.

وی با اشاره به فعالیت دوایر مشاوره و مددکاری در کلانتری ۱۱ و ۱۲ و مصالحه ۹۱ درصدی پروندهای ارجاعی به این دوایر، از مردم خواست تا از وجود کارشناسان انتظامی در رفع مسائل و مشکلات خود استفاده کنند.

این مقام مسئول در پایان به فریضه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک امر واجب الهی در پیش از آسیب های اجتماعی و جرایم یاد کرد و گفت: اگر این فریضه الهی در بین جامعه کمرنگ شود خسران و زیان آن به مردم باز خواهد گشت و در مقابل اگر به این امر توجه ویژه شود شاهد بوجود آمدن بسیاری از ناهنجاری ها، آسیب ها و جرایم نخواهیم بود.

برگزاری کلاس های طرح حفظ قرآن کریم ویژه کارکنان و خانواده ناجا

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه از برگزاری کلاس های طرح حفظ قرآن کریم ویژه کارکنان و خانواده بزرگ ناجا خبر داد.

حجت الاسلام "سید ابراهیم حسینی" اظهار کرد: کلاس های طرح حفظ قرآن کریم ویژه کارکنان و خانواده بزرگ ناجا طی هفته های آینده برگزار خواهد شد.

وی افزود: علاقمندان به شرکت در این کلاس ها می توانند با مراجعه به دارالقرآن فرماندهی انتظامی استان و شهرستان های تابعه ثبت نام کنند.

این مقام مسئول تصریح کرد: ثبت نام از شرکت کنندگان تا دهم مرداد ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

مصالحه ۹۱ درصدی پرونده‌های ارجاعی به مراکز مشاوره اسلام آبادغرب

فرمانده انتظامی شهرستان اسلام آبادغرب اعلام کرد که ۹۱ درصد پرونده های ارجاعی به مراکز مشاوره پلیس در این شهرستان منجر به مصالحه شده است.

سرهنگ "بهروز سرتیپ نیا" با اشاره به نقش مشاوران و مددکاران اجتماعی کلانتری‌ها در پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم، اظهار کرد: مراکز مشاوره پلیس نقش بسزایی در کاهش مراجعات قضائی به کلانتری ها و دادسراها دارند.

وی با اشاره به ارجاع بیش از ۳۰۰ پرونده از ابتدای سال جاری به دوایر مشاوره و مددکاری اجتماعی کلانتری های شهرستان، گفت: آمارهای موجود نشان می دهد علت مراجعه اکثر مراجعان، مشکلات خانوادگی بوده است و از این بین سهم قابل توجهی به تعارضات بین زوجین اختصاص دارد که با اقدامات مشاوره از آسیب های بعدی از جمله طلاق جلوگیری بعمل آمده است.

سرهنگ سرتیپ نیا بیان کرد: طلاق موضوع بسیار نگران کننده ای است که آسیب های آن فقط متوجه طلاق دهنده و طلاق گیرنده نیست؛ افراد مطلقه و کودکان طلاق امرزوه درگیر بسیاری از آسیب های روانی و اجتماعی هستند که به صورت نیروی بالقوه برای انجام هرگونه بزه در جامعه تلقی می شوند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۰۰ شهروند برای دریافت خدمات مشاوره حضوری به این دوایر مراجعه کرده اند و از ارائه خدمات تخصصی مشاوره ای بهره‌مند شده‌اند.

فرمانده انتظامی اسلام آبادغرب خاطرنشان کرد: مشاوران کلانتری‌ها، فرماندهان پاسگاه‌ها و روسای پلیس‌های تخصصی به طور مستمر آموزش های لازم را در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در سطح مدارس، مساجد و جامعه ارائه می دهند.

وی در پایان افزود: مراکز مشاوره آماده ارائه خدمات روانشناختی، خانواده، ازدواج، تربیتی، شغلی، انتظامی، روانسنجی، مددکاری و... برای عموم مردم و با اولویت برای کارکنان خدوم ناجا و خانواده محترم آنان است.