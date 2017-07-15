به گزارش خبرگزاری مهر، علی رامک مدیرکل صداوسیمای استان البرز پیش از ظهر امروز در دیداری مشترک با محمود بهمنی نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که ساخت سریال آیت‌الله طالقانی در دستور کار صداوسیمای مرکز استان قرارگرفته و به‌زودی مراحل تولید آن آغاز خواهد شد.

رامک با اشاره به اینکه تمام تلاش صداوسیمای مرکز البرز در سال گذشته استفاده از ظرفیت‌های استان و حضور اقوام مختلف در برنامه‌سازی‌ها بوده است، گفت: از دیگر اقدامات این مرکز معرفی مشاهیر و افراد برجسته و تأثیرگذار در تحولات انقلاب اسلامی است که نخستین گام آن ساخت سریال آیت‌الله طالقانی است.

وی بابیان اینکه در حال حاضر ۸۳ ایستگاه در سطح استان برای دریافت بهتر فرکانس‌های استانی دایر شده است، گفت: از این تعداد ۲۳ فرستنده دیجیتالی شده است.

مدیرکل صداوسیمای استان البرز تأکید کرد: به علت توپوگرافی منطقه در مناطقی از استان طالقان و جاده چالوس با مشکل دریافت فرکانس مواجه هستیم که با مساعدت‌هایی انجام‌شده از سوی سازمان همه فرستنده‌ها تهیه‌شده است حال این امر مستلزم بسترسازی مناسب به‌وسیله مسئولان استانی برای استقرار این فرکانس‌هاست.

در ادامه این دیدار محمود بهمنی گفت: البرز از توانمندی‌های خوبی درزمینهٔ های مختلف برخورد دار است که باید از این ظرفیت در پیشرفت استان بهره‌برداری کرد.

نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان بابیان اینکه استان البرز به دلیل نوپا بودن دارای کمبودهای زیرساختی در برخی حوزه‌ها است، افزود: باید تمام دستگاه‌های فرهنگی و اقتصادی دست در دست یکدیگر برای تحقق اقتصاد مقاومتی گام بردارند.