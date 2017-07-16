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۲۵ تیر ۱۳۹۶، ۵:۵۹

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

۳۰ تا ۶۰ درصد درآمد مددجویان کمیته امداد صرف تامین مسکن می‌شود

۳۰ تا ۶۰ درصد درآمد مددجویان کمیته امداد صرف تامین مسکن می‌شود

مدیرکل دفتر مسکن و مهندسی کمیته امداد گفت: ۳۰ تا ۶۰ درصد درآمد مددجویان کمیته امداد صرف تامین مسکن می‌شود و ما مصمم هستیم در یک برنامه پنج ساله مشکل مسکن مددجویان را حل کنیم.

ابراهیم بازیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به خدمات کمیته امداد در حوزه مسکن در سال ۹۵ افزود: سال گذشته ۲۲ هزار واحد مسکن در شهرها و روستاها از طریق خرید، ساخت و بهسازی به مددجویان کمیته امداد ارائه شد که بیشتر این واحدها در کناطق روستایی بود.

وی ادامه داد: موضوع مسکن مددجویان از ۲ سال پیش در کمیته امداد در راس ماموریتها قرار گرفته است و یکی از اقدامات موثر در توانمندسازی خانواده های به شمار می رود زیرا داشتن مسکن، تا حد زیادی هزینه های خانوار را کاهش می دهد.

مدیرکل دفتر مسکن و مهندسی کمیته امداد تاکید کرد: داشتن مسکن از ۳۰ تا ۶۰ درصد هزینه های خانواده مددجو را کم می کند و همچنین در بعد فرهنگی و اجتماعی، تاثیرات زیادی دارد زیرا هیچ مولفه ای همانند مسکن باعث ارتقای فرهنگی و اجتماعی خانواده نمی شود.

بازیان اضافه کرد: مسکن مناسب سبب تحرک اجتماعی خانواده می شود و ما مصمم هستیم در یک برنامه پنج ساله مشکل مسکن مددجویان را حل کنیم.

وی با بیان اینکه یکی از مسئولیتهای کمیته امداد مدیریت منابع در حوزه خدمات است گفت: نمی توانیم همه اعتبارات مسکن را فراهم کنیم و لازم است از طرفیت حامیان هم استفاده کنیم زیرا خیران زیادی هستند که آمادگی دارند در تامین مسکن نیازمندان مشارکت کنند.

مدیرکل دفتر مسکن و مهندسی کمیته امداد افزود: سیاست کمیته امداد در شهرها هم ارائه خدمات مسکن به مددجویان با استفاده از کمک حامیان است و ما این سیاست را تا رفع نیاز مسکن همه مددجویان دنبال خواهیم کرد.

کد مطلب 4031580

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