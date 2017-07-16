ابراهیم بازیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به خدمات کمیته امداد در حوزه مسکن در سال ۹۵ افزود: سال گذشته ۲۲ هزار واحد مسکن در شهرها و روستاها از طریق خرید، ساخت و بهسازی به مددجویان کمیته امداد ارائه شد که بیشتر این واحدها در کناطق روستایی بود.

وی ادامه داد: موضوع مسکن مددجویان از ۲ سال پیش در کمیته امداد در راس ماموریتها قرار گرفته است و یکی از اقدامات موثر در توانمندسازی خانواده های به شمار می رود زیرا داشتن مسکن، تا حد زیادی هزینه های خانوار را کاهش می دهد.

مدیرکل دفتر مسکن و مهندسی کمیته امداد تاکید کرد: داشتن مسکن از ۳۰ تا ۶۰ درصد هزینه های خانواده مددجو را کم می کند و همچنین در بعد فرهنگی و اجتماعی، تاثیرات زیادی دارد زیرا هیچ مولفه ای همانند مسکن باعث ارتقای فرهنگی و اجتماعی خانواده نمی شود.

بازیان اضافه کرد: مسکن مناسب سبب تحرک اجتماعی خانواده می شود و ما مصمم هستیم در یک برنامه پنج ساله مشکل مسکن مددجویان را حل کنیم.

وی با بیان اینکه یکی از مسئولیتهای کمیته امداد مدیریت منابع در حوزه خدمات است گفت: نمی توانیم همه اعتبارات مسکن را فراهم کنیم و لازم است از طرفیت حامیان هم استفاده کنیم زیرا خیران زیادی هستند که آمادگی دارند در تامین مسکن نیازمندان مشارکت کنند.

مدیرکل دفتر مسکن و مهندسی کمیته امداد افزود: سیاست کمیته امداد در شهرها هم ارائه خدمات مسکن به مددجویان با استفاده از کمک حامیان است و ما این سیاست را تا رفع نیاز مسکن همه مددجویان دنبال خواهیم کرد.