۴۱سارق و توزیع کننده موادمخدر درمرکزی دستگیرشدند/ کشف ۳۷فقره سرقت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، سیامک قاسمی اظهار داشت: در عملیات ۴۸ ساعت گذشته پلیس استان مرکزی ۴۱ نفر به اتهام سرقت و جرایم مرتبط با مواد مخدر دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

معاون عملیات فرماندی انتظامی استان مرکزی یاد آورشد: پلیس استان در تحقیقات انجام شده از دستگیرشدگان موفق به کشف۳۷ فقره انواع سرقت ازآنان شد.

وی افزود: کشف ۱۴ فقره سرقت از منزل و دیگر اماکن خصوصی، کشف ۱۳ فقره سرقت محتویات و لوازم خودرو، کشف یک دستگاه خودرو و یک دستگاه موتور سرقتی، کشف دو دستگاه دوچرخه سرقتی و... بخشی از کشفیات پلیس استان در این عملیات ها بود که اموال کشف شده از سارقان پس از هماهنگی با مراجع قضایی به مالباختگان تحویل داده شد.

قاسمی در پایان با اشاره به تحویل متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده به دستگاه قضایی، از شهروندان خواست تا هرگونه موارد مشکوک را از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ به اطلاع پلیس برسانند تا در کمترین زمان با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.