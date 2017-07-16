پروتئین از حمله قلبی محافظت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، طبق تحقیق جدید محققان کالج کینگ لندن پروتئین طبیعی DDK۳ (پروتئین ۳ مرتبط با دیکوپف) می تواند عاملی محافظ در مقابل حملات قلبی و سکته های ناشی از تصلب شریان باشد.

به گفته این محققان، این پروتئین می تواند در نهایت برای پیشگیری از حملات قلبی و سکته استفاده شود.

دانشمندان میزان DKK۳ را در نمونه خون ۵۷۴ فرد در طول ۵ سال اندازه گیری کردند. آنها دریافتند افراد دارای میزان بالاتر DKK۳ در طول این ۵ سال کمتر در معرض ابتلا به تصلب شریان قرار داشتند و احتمال مرگ شان به دلیل حمله قلبی یا سکته هم کمتر بود.

این ارتباط مستقل از سایر عوامل پرخطر تصلب شریان نظیر فشارخون بالا و میزان کلسترول بود.

تحقیقات نشان می دهد پروتئین DKK۳ با کمک به لایه اندوتلیال در ترمیم خودش در اولین نشانه های آسیب، مانع از تصلب شریان می شود.

به گفته محققان، شناسایی مولکول حفاظتی جدید ممکن است منجر به یافتن داروهای جدید برای کاهش ریسک حمله قلبی شود.