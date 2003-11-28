طرح « ايرانسراي فردوسي»را10 سال پيش بنياد گذاشتيم

دكتر" محمد علي اسلامي ندوشن" چهره شناخته شده در عرصه زبان و ادبيات فارسي در گفت و گو با خبر نگار ادبي " مهر" ، گفت: ما سالهاست كه در اين زمينه در حال فعاليت هستيم و بخشهايي از فعاليتهاي خود را كه به صورت جزوه و مقاله بود ، در روزنامه و نشريات متفاوت منتشر كرده ايم .

وي در مورد سرعت حركت در اين طرح ، اظهار داشت: اين كار، كاري شناخته شده است و ما در حال انجام آن هستيم . منتها آرام آرام جلو مي رويم . براي اطلاعات بيشتر در مورد طرح مذكور نياز به زمان و وقت بيشتري است و براي آنكه دقيق و كامل با اساس اين كار آشنا شويد بايد در زماني مناسب در يك گفت و گو اطلاعات مربوط به اين طرح را برايتان باز گو كنم.



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