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۷ آذر ۱۳۸۲، ۱۱:۱۴

محمد علي اسلامي ندوشن در پاسخ به "مهر" :

طرح « ايرانسراي فردوسي»را10 سال پيش بنياد گذاشتيم

طرح « ايرانسراي فردوسي»را10 سال پيش بنياد گذاشتيم

طرح "ايرانسراي فردوسي" را 10 سال پيش بنياد گذاشتيم و مطالب زيادي نيز در همين زمينه در مجله "هستي "منتشر شد .

دكتر" محمد علي اسلامي ندوشن" چهره شناخته شده در عرصه زبان و ادبيات فارسي در گفت و گو با خبر نگار ادبي " مهر" ، گفت: ما سالهاست كه در اين زمينه در حال فعاليت هستيم و  بخشهايي از فعاليتهاي خود را كه به صورت  جزوه و مقاله  بود ، در روزنامه و نشريات متفاوت  منتشر كرده ايم .
وي  در مورد سرعت حركت در اين طرح ، اظهار داشت: اين كار، كاري شناخته شده است و ما در حال انجام آن هستيم . منتها آرام آرام جلو مي رويم . براي اطلاعات بيشتر در مورد طرح مذكور نياز به زمان و وقت بيشتري است و براي آنكه دقيق و كامل با اساس اين كار آشنا شويد بايد در زماني مناسب در يك گفت و گو اطلاعات مربوط به اين طرح را برايتان باز گو كنم.
کد مطلب 40318

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