مدیریت شهری گرگان برای پُر کردن زیرگذر دخانیات برنامه ریزی کند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پزشک پور، شامگاه شنبه در نطق پیش از دستور صحن علنی شورای شهر گرگان درباره زیرگذرهای اجرا شده در گرگان اظهار کرد: در برخی از این تقاطع های انتقاداتی وجود دارد، زیرگذر دخانیات باید روزی پر شود چون مشکل ترافیک برطرف نشد و زیرگذر گلشهر نیز بهتر بود به صورت «ال» شکل به طرف ناهارخوران احداث می شد و دوربرگردان ­های روگذر کمربندی نیز ضرورتی نداشت.

وی افزود: استخراج نفت و گاز در خشکی و دریای شمال گرگان باید عملی شود، پنج کشور دریای خزر مشغول استخراج هستند ما نیز نباید از این نعمت بی نصیب باشیم.

عضو شورای اسلامی شهر گرگان درباره طرح پروزه تله کابین بیان کرد: پروژه تله کابین، پس از تصویب در دوره دوم شورا، به شرکتی نیمه خصوصی دولتی واگذار شد اما انجام نشد، اما در دوره چهارم به طرف ناهارخوران و سفید چشمه تغییر مسیر داد، این جاذبه گردشگری همراه با زیپ لاین برای جوانان، نیاز به همت دارد.

وی تأکید کرد: گرگان در بخش گردشگری باید بهتر عمل کند و با رفع نیازهای مسافران و نصب حداقل 10 بیل برد از جاذبه های گردشگری ما هموطنان با پتانسیل ها و توانمندی های گرگان و استان گلستان از نظر تاریخی، مذهبی و طبیعی، آشنا شوند که حداقل در سفرهای بعدی برای توقف در گرگان برنامه ریزی کنند.

وی ادامه داد: گرگان باید از یک شهر عبوری و شب خواب به مقصد گردشگران به خصوص برای طبیعت گردان و علاقمندان به اکوتوریسم تبدیل شود و حداقل ماندگاری مسافر که اکنون از شب تا به صبح می باشد به 24 ساعت برسد تا به اقتصاد مردم منطقه کمک شود، البته این موضوع تا حدودی امسال با ایجاد کلبه روستائی محقق شد.

پزشک پور به بنادر و جزیره استان هم گریزی زد و گفت: در استان ما چهار بندر و جزیره وجود دارد که جزیره آشوراده نگین دریای خزر است، ولی هیچکدام از این ها فعالیتی ندارند و می طلبد که هر چه زودتر حداقل یک یا دو بندر فعال شده و فانوس های دریایی آن روشن شود زیرا احیاء بنادر و نیز صنعت گردشگری جزیره آشوراده موتور توسعه استان را روشن خواهد کرد.

وی گفت: برای توسعه گرگان اقداماتی دیگری نیز باید انجام شود، ما باید در زمینه درمان قوی باشیم تا شهروندان برای معالجه به استان­ های دیگر سفر نکنند و حتی بتوانیم توریست پزشکی جذب کنیم.

وی بیان کرد: پروازهای داخلی استان افزایش یافته و راه اندازی خطوط هوایی نیز به آسیای میانه و کشورهای زیارتی تا حدودی انجام شده است.

وی همچنین اظهار کرد: مطالعات راه آهن گرگان- مشهد انجام شده و امیدواریم که در آینده نزدیک ریل گذاری شود.

عضو شورای اسلامی شهر گرگان گفت: برای توسعه گرگان باید امکاناتی از قبیل دریاچه مصنوعی، پارک آبی و شهر بازی مدرن ایجاد کرد، همچنین احداث دو پارک مسافر در ورودی های غربی و شرقی ضروری است.

پزشک پور در پایان از تمام کسانی که در دوره پیش روی شورای شهر به وی رأی داده یا نداده اند تشکر کرد و گفت: اگر حضورم در شورا اتفاق نیفتاد بخاطر تخلف بزرگی بود که در شهر گرگان انجام شد و انتقادات کاندیداها به جایی نرسید.