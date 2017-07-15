اردوغان: ملت ترکیه در دفاع از دموکراسی با تمام توان ایستادگی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، «رجب طیب اردوغان» روز شنبه در مراسمی به مناسبت نخستین سالگرد کودتای نافرجام ۱۵ژوئیه خطاب به دهها هزارتن از مردم ترکیه پشتکار، شجاعت و مقاومت و همچنین اراده آنان برای دفاع از دموکراسی در برابر کودتاچیان را ستود.

اردوغان با مشابه دانستن شکست کودتای نافرجام سال گذشته با جنگ استقلال ترکیه در حدود یکصد سال پیش گفت که شهروندان ترکیه آینده این کشور را نجات دادند.

رئیس جمهور ترکیه در این باره گفت: «ملت ترکیه در استانبول و آنکارا نظامیان طرفدار کودتا را شکست دادند پیش از آنکه آنها حتی فرصتی برای تحت کنترل گرفتن سایر شهرهای ترکیه بیابند».

گفتنی است که «پل بسفر» که پس از کودتای سال گذشته «پل شهدای پانزدهم ژوئیه» نامگذاری شده است، صحنه درگیری میان شهروندان ترکیه و نظامیان سوار بر تانکهای ارتش بود. اردوغان گفت که این پل در شب کودتا شاهد خونبارترین صحنه و همچنین شاهد بزرگترین مقاومت ملت ترکیه با ۳۶ نفر کشته بود.

رئیس جمهور ترکیه همچنین هشدار داد که کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه «نه اولین تلاش برای انجام کودتا و نه آخرین آن خواهد بود» و به ملت ترکیه هشدار داد که گروههای تروریستی برای تضعیف این کشور دست به کار خواهند شد.

«رجب طیب اردوغان» در عین حال تهدید کرد که «گردن خیانتکاران را خواهد زد».

مقامات ترکیه «جنبش گولن» و رهبر این جنبش- فتح الله گولن- را به سازماندهی این کودتا در تاریخ پانزدهم ژوئیه ۲۰۱۶ متهم می کنند؛ کودتایی که ۲۴۹ کشته و حدود ۲۲۰۰ مجروح برجای گذاشت.

جنبش گولن همچنین به تشکیل و اداره پنهانی کمپینی برای سرنگونی دولت ترکیه از طریق نفوذ در نهادهای این کشور به ویژه ارتش، پلیس و دستگاه قضایی متهم است.