افشای رایانامه های یک مقام اطلاعاتی ارشد وزارت امور خارجه آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، مجله «فارین پالیسی» گزارش داد که رایانامه های متعلق به یک مقام ارشد اطلاعاتی در وزارت امور خارجه آمریکا که مسئول امور روسیه است، در پی یک حمله هکری افشاء شده است.

گفته می شود که این مقام اطلاعاتی آمریکا به طور ویژه ای به رسانه های روسیه علاقمند بوده است.

مجله فارین پالیسی با استناد به رایانامه های افشاء شده گزارش داد که هکری به نام «جانی واکر» (Johnnie Walker) مجموعه ای از مکاتبات خصوصی یک مقام اطلاعاتی وزارت امور خارجه آمریکا را که وظیفه نظارت بر امور داخلی روسیه را برعهده داشت، افشاء کرد.

فارین پالیسی در ادامه گزارش خود می نویسد که این رایانامه ها از یک حساب کاربری غیردولتی و هک شده برای «شمار نامعلومی از گیرندگان» ارسال شد. هنوز اطلاعاتی در خصوص گیرندگان این رایانامه ها در دست نیست.

طبق گزارش فارین پالیسی، هرچند که این رایانامه های هک شده روز سه شنبه به دست گیرندگان رسیدند، اما تا روز جمعه مورد توجه قرار نگرفت.

ارسال کننده این رایانامه های هک شده مدعی شد که این مقام ارشد در وزارت امور خارجه آمریکا با آژانسهای جاسوسی متعددی از جمله سازمان سیا (CIA)، رسانه های مهم خبری، سازمانهای غیردولتی و صندوقهای سرمایه گذاری بین المللی در ارتباط بوده است.

به گزارش فارین پالیسی، هرچند که قربانی این حمله هکری «در دایره اطلاعات و تجسس وزارت امور خارجه آمریکا از منصبی مهم برخوردار است» و نام وی شناخته شده است، این مجله خبری با استناد به درخواست وزارت امور خارجه آمریکا از افشای نام وی خودداری می کند.