«محمد بن سلمان» و وزیر دفاع آمریکا تلفنی گفتگو کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، «محمد بن سلمان» ولیعهد و وزیر دفاع عربستان و «جیمز ماتیس» وزیر دفاع آمریکا به صورت تلفنی گفتگو کردند.

بر اساس این گزارش، دو طرف در این گفتگوی تلفنی هماهنگی بین دو کشور در زمینه مقابله با تروریسم و افراط گرایی و همچنین همکاری نظامی بین ریاض و واشنگتن را مورد بررسی قرار دادند.

ولیعهد عربستان سعودی در این تماس تلفنی از آنچه «نقش آمریکا در مبارزه با گروه تروریستی داعش از طریق هدایت ائتلاف بین المللی» نامید، تمجید کرد.

بن سلمان بدون اشاره به حمایت های کشورش از تروریسم و حمایت های مالی ریاض از گروه های تروریستی در منطقه، افزود که «جنگ با تروریسم و تمام حامیان و تامین کنندگان مالی آن باید با قاطعیت ادامه یابد».