کرمانشاه در نخستین جشنواره تولیدات هنری وسینمایی دفاع مقدس درخشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمانشاه، مستند «مسیر طلوع» کار مشترکی از آقایان پوریا عساکره، مصطفی اخلاقی، حجت الله مردانی و احسان آبشینه و به تهیه کنندگی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمانشاه به عنوان برگزیده اول نخستین جشنواره ملی تولیدات هنری و سینمایی دفاع مقدس «فانوس» انتخاب و موفق به دریافت تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و هدیه نقدی مقام اول این جشنواره گردید.

داوری آثار رسیده به جشنواره در بخش فیلم نامه نویسی، فیلم های مستند، تلویزیونی، سینمایی و ... به عهده آقایان جمال شورچه، جواد اردکانی و انسیه شاه حسینی از هنرمندان و کارگردانان مطرح و نام آشنای کشور بوده است.

جشنواره ملی فانوس با هدف معرفی برترین آثار تولیدی ادارات کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان ها در حوزه های مختلف هنری دفاع مقدس با همت و تلاش سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس برگزار و به گفته دبیر اجرایی جشنواره در سال های آینده نیز برگزار خواهدشد.

نخستین جشنواره ملی فانوس از تاریخ ۲۰ تا ۲۲ تیرماه سال جاری به میزبانی استان شهید پرور مازندران و در شهر ساری برگزار شد.