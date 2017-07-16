طلب ۲۲۸ میلیارد تومانی ۱۰ واحد اقتصادی طبس

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی جلالی یکشنبه شب در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه اظهارکرد: بیش از ۵۰ درصد ذخایر معادنی استان در شهرستان طبس قرار گرفته که این مجموعه معدنی باعث شده که استان نگاه ویژه ای به شهرستان طبس داشته باشد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای کمک به صنایع و معادن طبس افزود: کک طبس در سال گذشته در طرح های اقتصاد مقاومتی قرار گرفته بود و در حال حاضر همه مسئولین برای راه اندازی مجدد آن عزم جدی دارند.

وی طولانی شدن روند این پروژه را ضمانت درخواستی از سوی بانک برای اعطای وام ۲۰ میلیاردی اعلام کرد‌ گفت: این وام درحال حاضر عملا درحال پرداخت است.

وی با اظهار امیدواری گفت: شرکت کک در نیمه اول مرداد ماه با راه اندازی پیش گرم و یا دو ماه بعد از مرحله آغاز به کار پیش گرم افتتاح می‌شود.

جلالی ضمن اشاره به وجود مشکل از سمت سهامداران کارخانه سیمان گفت: تا این مشکل حل نشود کسی کمک نخواهد کرد و قادر به دریافت وام نیز نخواهند شد.

وی بنیاد برکت و فلات ایرانیان را از سهامداران عمده این شرکت دانست و گفت: بنیاد برکت برای سهام خود بدنبال مشتری بوده و فلات ایرانیان مدعی عدم دارا بودن نقدینگی است.

جلالی تصریح کرد: در کارخانه سیمان ۵ هزار نفر بصورت مستقیم و غیرمستقیم سهامدار هستند که از این تعداد ۹ درصد را مردم شامل‌اند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت طبس در رابطه با مشکلات کارخانه کانسرام گفت: این شرکت با مشکل وثیقه برای اعطای وام یک میلیاردی روبروست و تنها با داشتن ۳۰۰ میلیون تومان وثیقه مشکل قابل حل است.

وی با اشاره به اینکه این شرکت سهامدار مردمی ندارد، افزود: در این مورد نیز همه مسئولین همت کرده‌اند و اگر مشکل حل نشود همانطور که فرماندار بارها گفته‌اند صلب صلاحیت خواهند شد و این شرکت واگذار می‌شود.

وی در خصوص برگزاری و یا عدم برگزاری نمایشگاه های مناسبتی و فصلی گفت: برای برگزاری نمایشگاه ۱۳ نفر رای می‌دهند و هیچکس به تنهایی تصمیم گیرنده نیست.

اعطای ۲۵۰ میلیون تومان تسهیلات مشاغل خانگی در طبس

جلالی در رابطه با مشاغل خانگی گفت: به متقاضیان این امر وام چهار درصد به مبلغ ۵ میلیون تومان پرداخت می‌شود و در مجموع تاکنون برای دریافت ۲۵۰ میلیون تومان به بانک‌ها معرفی شده‌اند.

وی گفت: در سال گذشته سه هزار و ۲۵۰ بازرسی از سطح اصناف و واحدهای اقتصادی شهرستان انجام شده که بصورت میانگین روزانه ۹ بازدید صورت گرفته است و در ۱۰۰ روز گذشته ۱۴۰ بازدید انجام شده است.

این مقام مسئول اظهار داشت: سال قبل به ۹۹ پرونده تخلف رسیدگی شده است و برای متخلفان ۱۵ میلیون تومان جریمه اعمال شده است.

تشکیل ۳۳ پرونده تخلف برای واحدهای صنفی و اقتصادی

وی افزود: همچنین در سال جاری ۳۳ پرونده تشکیل شده است که متخلفین جمعا ۳۷ میلیون تومان جریمه شده‌اند که تنها یک پرونده آن حدود ۳۰ میلیون تومان بوده است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت گفت: سال گذشته ۲۶۴ مورد بازدید ازنانوایی ها داشته‌ایم و ۲۳ گشت مشترک صورت گرفته است که در مجموع این بازدیدها ۱۲ پرونده تخلف ثبت شده است.

وی در ادامه افزود: فروش نان با کنجد ممنوع است.

تعدیل ۴۲۱ نیروی کارگری در شهرستان طبس

جلالی گفت: برآورد شده است که در شهرستان طبس ۱۰ شرکت بزرگ طلب کارگری دارند.

وی تصریح کرد: این شرکت‌ها ۲۲۸ میلیارد تومان طلب دارند که ۲۱۲ میلیارد تومان آن از شرکت های زیرمجموعه وزارت کار و رفاه است درحالی که بدهی کارگری شرکت‌ها نزدیک به ۷ میلیارد تومان است که تا کنون باتوجه به پرداختی برخی شرکت‌ها به حدود ۳ میلیارد تومان رسیده است.

جلالی گفت: ۴۲۱ کارگر کارخانه‌ها و شرکت‌ها در طبس تعدیل شده‌اند و ۲۰۰ نفر جذب شده‌اند که عمده آن‌ها مربوط به کارخانه های سیمان، کک و کانسرام هستند.

جلالی در رابطه با موضوع پتاس گفت:سال ۹۴ گزارشی تهیه شد و مکاتباتی نیز در این خصوص انجام شد و‌ اقدامات مرتبط با این معدن در طبس انجام می‌شود.

وی افزود: معدن پتاس درحوزه شهرستان طبس قرار دارد و پروانه آن نیز از سمت ما دریافت شده است؛ با این حال کارخانه فرآوری آن در حوزه خور است.

وی در ادامه تصریح کرد: ما بابت شورابه ای که از این کارخانه برداشت می‌شود حقوق دولتی می‌گیریم مانند زغال سنگ معدن، سنگ تراورتن که کارخانه آن در اصفهان است و در زیرساخت‌های شهرستان هزینه می‌شود.

وی ضمن بیان این نکته که مابقی معادن نیز به همین صورت فعالیت می‌کنند، گفت: پتاس تا پایان سال گذشته دوره تجهیزش را تمدید کرده است و امسال نیز تقاضا داده که البته با این درخواست مخالفت شده است و در صورتی که از دوره تجهیز گذر کند می‌توان اقدامات لازم برای دریافت ۲ درصد را انجام داد.

جلالی تصریح کرد: ما در منطقه خوربیابانک غیر‌ پتاس هیچ نداریم و این کارخانه کمک زیادی به خور کرده است.