وضعیت حیات وحش در مازندران مطلوب است/ شکار خرس قهوه ای

حسینعلی ابراهیمی کارنامی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه خوشبختانه وضعیت حیات‌وحش در استان مطلوب است اظهار داشت: در مناطق مختلف کوهستانی برای حفاظت از گونه‌های حیات‌وحش کشیک‌های دائمی را برقرار کرده‌ایم.

وی از آمادگی نیروها و محیط‌بانان برای حفاظت و حراست از گونه‌های حیات‌وحش خبر داد و درباره شکار اخیر خرس قهوه‌ای در حوزه محیط‌زیست استان گفت: شکار یک قلاده خرس قهوه‌ای گزارش شد و در این راستا متخلف نیز شناسایی‌شده است.

ابراهیمی بابیان اینکه همواره متخلفان حوزه محیط‌زیست وجود دارند از مردم خواست تا برای حراست از گونه‌های نادر حیات‌وحش با این سازمان همکاری داشته باشند.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست مازندران درباره اجرای طرح پرچم گذاری در شناگاه های مازندران نیز گفت: طبق برنامه باید در همه شناگاه های استان پرچم‌های پایش آلودگی نصب شود و مدیران طرح‌های سالم‌سازی موظف به انجام این کار هستند.

ابراهیمی کارنامی بابیان اینکه استان مازندران دارای ۵۲ شنا گاه بوده که بیشترین شنا گاه‌ها در شهرستان‌ها بابلسر، محمودآباد، کمترین شنا گاه‌ها شهرستان جویبار و شهرستان‌های بدون شنا گاه گلوگاه و نکا است، اظهار داشت: شنا گاه‌ها بر مبنای میزان آلودگی میکروبی به شنا گاه سالم، آلوده و شدید آلوده دسته‌بندی می‌شود.

ابراهیمی کارنامی افزود: در همین راستا اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان موظف است، مستقیماً و همچنین از طریق کمیته‌های تخصصی دستگاه‌های اجرایی استان نسبت به اعلام عمومی شنا گاه‌های آلوده و شدیداً آلوده اقدام کند و با نصب علائم مناسب در محل، گردشگران را از وضعیت شنا گاه مطلع سازند.