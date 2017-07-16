به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویشامیری شامگاه شنبه در هفتمین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان،به استفاده صنعتی از پساب تصفیهخانهها در مصارف صنعتی اشاره کرد و گفت: با توجه به منابع محدود آبی بهتر است همچون سایر استانهایی که در مصارف صنعتی از پساب تصفیهخانه استفاده میکنند، این آب در استان نیز مورد استفاده صنعت قرار گیرد .
وی اظهار کرد: برای تامین آب صنایع به سفرههای آب زیرزمینی فشار وارد نشود و صنایع باید از پساب تصفیهخانه صنعتی به جای آب شرب استفاده کنند.
درویش امیری به اجلاس عمران سلامت که هفته گذشته در تهران برگزار شد اشاره کردو گفت: در این جلسه وزیر بهداشت گزارشی از افزایش تختهای بیمارستانی، گسترش بیمارستانها و دیگر اقداماتی که در حوزه ایمنی و سلامت انجام شده بود، ارائه داد.
استاندار زنجان گفت: زنجان جزو استانهایی است که در اجرای جشنوارهها موفق بوده و باید تلاش کنیم در اجرای جشنوارههایی که همچون اکو در استان برگزار شد برای سالهای آتی مشکلات و ضعفها از بین برود و استان حداکثر بهرهبرداری را از این جشنوارهها داشته باشد.
درویش امیری تاکید کرد: ایران به لحاظ تنوع غذایی کشوری غنی است که باید در معرفی برونمرزی رسانهای این جشنوارهها تلاش شود تا این معرفی به خوبی انجام شود.
وی گفت: در استان ۳۲ دستگاه از اعتبارات استانی استفاده میکنند و مابقی از اعتبارات ملی که در این اعتبارات ملی سهم استانی در نظر گرفته میشود که در این اعتبارات سهم یک درصد مطالعات و پژوهشها در نظر گرفته میشود که به همین دلیل انتظار اقدامات مناسب در این زمینه از دستگاهها میرود.
استاندار زنجان ادامه داد: کارگروهها زیرمجموعه شورا هستند و شورای برنامهریزی و توسعه استان فقط محل توزیع اعتبارات نیست و کارگروهها باید در ارائه گزارشهای خود ضعفها و قوتها را نیز ارائه کنند.
امیری افزود: ایران در زمینه سلامت مردم و پیگیری بسیاری از بیماریها گامهای اساسی و مهمی را برداشته است و در استان زنجان نیز به همت دانشگاه علوم پزشکی این استان رتبه دو کارگروه سلامت و ایمنی را در کشور کسب کرده است.
وی ابراز کرد: نیاز به هتل نیاز مرکز استان است و تاکنون بارها از افرادی که به استان آمدهاند درخواست توسعه هتلها را در استان داشتیم و چند هتل در دستور کار است که نیاز به مجوز دارد و دستگاههای ذیربط باید برای اتمام این پروژهها تلاش کنند.
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