«زمان» مهمترین دغدغه کشتی آزاد است/ سال شلوغی را آغاز کردیم

امیر توکلیان در گفتگو با مهر با بیان اینکه تنها دغدغه این روزهای کادر فنی به محدودیت زمانی تا رقابتهای جهانی مربوط می شود، اظهار داشت: تنها سه اردوی دیگر تا حضور در رقابتهای جهانی فرانسه فرصت داریم و مطمئنا وضعیت به گونه ای است که باید بسیاری از اهداف و برنامه های خود را بدون اتلاف وقت و با سرعت بیشتری پیگیری کنیم.

وی تصریح کرد: محدودیت زمانی باعث خواهد شد تا ما بیشتر از اینکه به تمرینات استقامتی تاکید کنیم، روی مسایل فنی اردونشینان کار کنیم و تا می توانیم از زمان باقیمانده تا رقابتهای جهانی برای بالا بردن توان فنی و تکنیکی بچه ها استفاده ببریم. ضمن اینکه فعلا هیچ تورنمنت بین المللی برای آزادکاران در برنامه وجود ندارد، چراکه زمانی برای این مسابقات نداریم.

مربی تیم ملی کشتی آزاد در ادامه به روزهای بسیار پرکار امسال اشاره کرد و گفت: سال شلوغی را آغاز کردیم. مسابقات قهرمانی آسیا، بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی و همچنین رقابتهای انتخابی، ترافیک کاری زیادی را بوجود آورد که مطمئنا همین موضوع روی برنامه های ما برای رقابتهای جهانی تاثیرگذار خواهد بود. از سویی دیگر ماه مبارک رمضان نیز باعث شد تا برنامه های تمرینی ما نیز با وقفه روبرو شود.

توکلیان با اظهار رضایت از اجرای فرایند انتخابی تیم ملی نیز افزود: بسیار خوشحالیم که فرایند انتخابی تیم ملی جا افتاده و امروز شاهد آن هستیم که این رویداد مهم داخلی با حداقل کم و کاستی های قبلی برگزار می شود. ضمن اینکه مدعیان به خوبی با این موضوع کنار آمده و می دانند که می شود در مسیری شفاف و روشن به دوبنده تیم ملی رسید.

وی در پایان خاطر نشان کرد: تمام سعی و تلاش کادر فنی تیم ملی تا رقابتهای جهانی، آماده سازی تیمی توانمند و ششدانگ برای حضور در این رویداد مهم است. از سویی دیگر باید گزینه های مختلفی را هم در نظر داشت تا در صورت بروز هرگونه مشکل، با یک جایگزینی دقیق و منطقی در ترکیب تیم، آنرا برطرف کرد.