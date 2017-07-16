به گزارش خبرگزاری مهر، عارف نوروزی در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قزوین، ضمن بیان این خبر گفت: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و عمل به رهنمودهای مقام معظم رهبری در این حوزه، بنیاد برکت ۱۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای کارآفرینی در مناطق کم‌تر توسعه‌یافته‌ی استان قزوین اختصاص خواهد داد. این همکاری‌ها در دو حوزه‌ی مشارکت در طرح‌های اقتصادی بنگاه‌محور و اجتماع‌محور انجام خواهد شد

وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس، تفاهم‌نامه‌ای در خصوص این همکاری تهیه و به امضای رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و استاندار قزوین خواهد رسید.

به گفته‌ نوروزی، برای پی‌گیری اجرای مفاد تفاهم‌نامه، کمیته‌ای متشکل از معاونان اقتصادی بنیاد برکت و استانداری قزوین تشکیل خواهد شد.

مدیرعامل بنیاد برکت با بیان این‌که استان قزوین از گذشته جزو استان‌های پرچم‌دار و پیشرو در کارهای موفق اقتصادی است، اذعان داشت: زمینه‌ی فرهنگی انجام کار اقتصادی در این استان فراهم است.

نوروزی با بیان این‌که تمامی فعالیت‌های اقتصادی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در مناطق محروم و کم‌تر توسعه‌یافته طراحی و اجرا می‌شود، افزود: همه‌ی اقدامات ما در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و رهنمودهای مقام معظم رهبری است و در تعامل و هماهنگی کامل با دولت انجام می‌شود.

وی افزود: بنیاد برکت براساس منابع اطلاعاتی ۱۰ سازمان و نهاد دولتی و غیردولتی فعال در زمینه‌ی‌ محرومیت‌زدایی، اقدام به تدوین یک سیستم جامع در شناسایی مناطق محروم کرده است و نگاه بنیاد برکت در مشارکت با کارآفرینان به‌گونه‌ای است که در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بر عدم تصدی‌گری و عدم ماندگاری تأکید دارد و با تعامل سازنده بر انتقال تجربه و دانش خود به آن‌ها توجه می‌کند.

وی با بیان این‌که اقتصاد مقاومتی، اشتغال‌زایی و محرومیت‌زدایی سه ویژگی مهم فعالیت‌های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) است، ادامه داد: بر این اساس، انجام فعالیت‌های اقتصادی که ریشه در تأمین نیازهای روزمره‌ی مردم دارد، با مشارکت مردم انجام شود و به قوام اقتصاد ملی کمک کند در اولویت قرار گرفته است.

نوروزی با بیان این‌که هدف اصلی ما اشتغال‌زایی است، تصریح کرد: با اشتغال‌زایی در مناطق محروم از مهاجرت نیروهای کارآمد استان‌ها جلوگیری می‌شود و به این ترتیب استان‌ها از نظر ظرفیت‌های نیروی انسانی به بالندگی و باروری می‌رسند.

وی گفت: بنیاد برکت هم‌اکنون علاوه بر آن‌که با توسعه‌ی‌ طرح‌های توانمندسازی اقتصادی در جهت رفع نیازهای داخلی گام برمی‌دارد به خصوص در نقاط شرقی و غربی کشور به دنبال سامان‌دهی طرح‌های تولیدی و اقتصادی است تا بتوان محصولات مازاد بر نیاز داخل را به کشورهای منطقه و هم‌جوار صادر کرد.

وی افزود: براین اساس، هم‌اکنون فعالیت‌های اقتصادی قابل‌توجهی در مناطق محروم استان‌های مرزی شکل گرفته است.

مدیرعامل بنیاد برکت با بیان این‌که سرمایه‌گذاری انجام‌شده‌ی‌ بنیاد در مناطق محروم کشور تا پایان خرداد ماه امسال، باغ بر ۷۶ هزار و ۸۲۰ میلیارد ریال بوده است، گفت: این میزان سرمایه‌گذاری، صرف اجرای ۲۵ هزار و ۵۵ پروژه‌ی‌ محرومیت‌زدایی و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی در این مناطق شده است.

استاندار قزوین هم در این نشست ضمن تشکر از اقدامات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در زمینه‌ی کمک به دولت در حوزه‌ی محرومیت‌زدایی و توانمندسازی اقتصادی، ابراز امیدواری کرد از ظرفیت‌های بنیاد برکت در جهت توسعه، رفع محرومیت و توانمندسازی اقتصادی استان قزوین استفاده شود.

فریدون همتی با بیان این‌که در استان زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و هم‌چنین انگیزه‌های خوبی برای همکاری با بنیاد برکت در اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی وجود دارد، خواستار حضور نماینده‌ی بنیاد برکت در جلسات مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان قزوین شد.

وی حضور بنیاد برکت در استان قزوین را موجب افزایش تولید و اشتغال دانست و اظهار داشت: با توجه به شرایط استراتژیک و منطقه‌ای استان قزوین، شرایط بسیار خوبی در حوزه‌ی گردشگری وجود دارد.

استاندار با بیان این‌که تمام ظرفیت‌های لازم برای کار و فعالیت در استان قزوین در حال فراهم شدن است، اضافه کرد: در دوران تحریم بخشی از واحدهای تولیدی ما دچار توقف شد، ورود و ایجاد یک پایگاه قوی در استان از سوی بنیاد برکت می‌تواند بسیاری از این واحدها را به چرخه‌ی تولید بازگرداند.

وی، توانمندسازی اقتصادی و کارآفرینی، توسعه‌ی‌ خدمات زیربنایی و فرهنگی، گسترش فضاهای آموزشی از طریق تأسیس مدارس برکت، افزایش دسترسی آحاد جامعه به خدمات بهداشتی و درمانی را از کارهای ارزشمند بنیاد برکت اعلام کرد و ابراز امیدواری کرد، مردم قزوین شاهد حضور گسترده‌تر این بنیاد در حوزه‌ی اقتصادی قزوین باشند.

در این نشست هم‌چنین مسئولان دستگاه‌های اجرایی مختلف استان، ضمن ارایه‌ی گزارش از فعالیت‌ها و اقدامات خود، خواستار مشارکت بنیاد برکت در بخش‌های مختلف اقتصادی، تولید و اشتغال، عمران و زیربنایی، توسعه‌ی مراکز آموزشی، امور فرهنگی، گردشگری، میراث فرهنگی، بوم‌گردی، سلامت و بهداشت، آب، کشاورزی، فعالیت‌های دانش‌بنیان و ... در استان شدند.

ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) از طریق بنیاد برکت و گروه اقتصادی تدبیر برای اجرای ۳۱ طرح در استان قزوین، تاکنون بیش از ۴۰۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری کرده است. از آن جمله، می‌توان به مشارکت در چهار طرح اقتصادی استان اشاره کرد که زمینه‌ی اشتغال مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۲۳۰۰ نفر از مردم را فراهم کرده است.