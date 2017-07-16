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۲۵ تیر ۱۳۹۶، ۹:۵۳

تظاهرات مردم پاریس در اعتراض به سفر نتانیاهو به فرانسه

تظاهرات مردم پاریس در اعتراض به سفر نتانیاهو به فرانسه

معترضین فرانسوی با برپایی تظاهراتی اقدام رئیس جمهوری این کشور در دعوت از نخست وزیر رژیم صهیونیستی را مورد نکوهش قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، معترضین فرانسوی با اشاره به مواردی همچون تداوم شهرک سازی های اسرائیل و ادامه محاصره غزه ، اقدام «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه در دعوت از «بنیامین نتانیاهو» را مورد سرزنش قرار داند.

به اعتقاد معترضین فرانسوی، اقدام رهبران الیزه در دعوت از نتانیاهو شرم آور است.

«اولیویا زمور» رئیس سازمان EuroPalestine به خبرنگاران گفت: ما مخالفت پهن کردن فرش قرمز برای کسی هستیم که قوانین بین المللی را نقض کرده است. دعوت از نتانیاهو بازتاب خوبی نداشته و مایه شرمساری است.

ماکرون از نتانیاهو دعوت کرده تا در مراسمی که امروز یکشنبه به مناسبت هفتاد و پنجمین سال اخراج یهودیان فرانسوی و انتقال آنها به کمپ های نازی، برگزار می شود شرکت کند.

کد مطلب 4031988
عبدالحمید بیاتی

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