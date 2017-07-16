تظاهرات مردم پاریس در اعتراض به سفر نتانیاهو به فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، معترضین فرانسوی با اشاره به مواردی همچون تداوم شهرک سازی های اسرائیل و ادامه محاصره غزه ، اقدام «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه در دعوت از «بنیامین نتانیاهو» را مورد سرزنش قرار داند.

به اعتقاد معترضین فرانسوی، اقدام رهبران الیزه در دعوت از نتانیاهو شرم آور است.

«اولیویا زمور» رئیس سازمان EuroPalestine به خبرنگاران گفت: ما مخالفت پهن کردن فرش قرمز برای کسی هستیم که قوانین بین المللی را نقض کرده است. دعوت از نتانیاهو بازتاب خوبی نداشته و مایه شرمساری است.

ماکرون از نتانیاهو دعوت کرده تا در مراسمی که امروز یکشنبه به مناسبت هفتاد و پنجمین سال اخراج یهودیان فرانسوی و انتقال آنها به کمپ های نازی، برگزار می شود شرکت کند.